Gözünüzden kaçmış olabilir | Hindistan nasıl bu hale geldi? Bir fotoğraf tüm hayatını değiştirdi! 8 soruda Thodex sonrası Kripto para piyasası (1 Mayıs 2021)

Fotoğraf: Dave Roth, Kaynak: Know Your Meme/Disaster Girl (https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl/photos)

HİNDİSTAN NASIL BU HALE GELDİ?

Dünya günlerdir Covid-19'un pençesi altında kıvranan Hindistan'la yatıp Hindistan'la kalkıyor. Ülkede günlük yeni vaka sayıları 400 bine yaklaşırken her gün neredeyse 4 bin kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu sayıya hastanelerde yer olmadığı için Covid-19 teşhisi konmadan evinde ölenler dahil değil. Can kaybı öyle bir seviyeye ulaştı ki 24 saat çalışan krematoryumlarda kullanılan metal araç ve gereçlerin erimeye başladığı haberleri, otoparklarda toplu halde yakılan cesetlerin görüntüleri dünya basınında yer aldı.

Daha birkaç ay önce koronavirüsün kontrol altına alındığı, kitle bağışıklığının oluştuğu ülkeler arasında sayılıyordu. Peki ne oldu da bu parlak tablo bir kâbusa dönüştü?

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YATIRIMCI NE YAPMALI? | 8 SORUDA THODEX SONRASI KRİPTO PARA PİYASASI

Son bir haftadır gündemimiz kripto para dolandırıcılığı… 390 bin yatırımcısı olan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer kullanıcıların erişimi engellendikten sonra yurtdışına kaçtı. Olay sonrası kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından, kripto para platformu Thodex’in bütün hesaplarına bloke konuldu. Vurgunun faturası ise 108 milyon dolar.

Thodex ve VeBitcoin dolandırıcılıkları ardında on binlerce mağdur bıraktı. Yaşananlardan sonra gözler yerli kripto para borsalarına çevrildi. Nasıl dersler çıkarılmalı, nelere dikkat edilmeli? En önemlisi; sorun nerede? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı...

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BABASI DEKLANŞÖRE BASTIĞINDA 4 YAŞINDAYDI BUGÜN İSE 21

Arka planda yanan bir bina, önde omzunun üzerinden fotoğrafı çeken kişiye doğru bakan bir kız çocuğu… Oldukça sevimli bir çocuk ama bakışında ve gülümsemesinde bir tuhaflık var. Gerilim filmlerinde sık sık karşımıza çıkan ve birazdan kahramanın başına gelecek kötü şeylerin habercisi olan çocukları hatırlatıyor insana.

Tüm dünyanın 'Disaster Girl' yani Felaket Kızı olarak tanıdığı o ufaklıktan bahsediyoruz, evet...

Adını bilen pek yok ama gülümsemesini sosyal medyada gören herkes "Eyvah yine ne oldu acaba?" diye sormadan edemiyor. O ise bir gün fotoğrafını internet arama sonuçlarında ikinci sayfaya atabilmenin hayalini kuruyor. İşte 500.000 dolara satılan o gülümsemenin arkasındaki hikaye...

ESKİMEYEN HABER: BİR KASABANIN KADERİ BU BÖCEĞİN ELLERİNDE!

Kamerun’un en önemli göllerinden biri olan Ossa Gölü, son dönemlerde ilginç bir sorun ile karşı karşıya.

Littoral Bölgesi'nde Edéa şehrinin batısında yer alan bu göl, bundan 5 yıl önce tatlı su kaplumbağaları, timsahlar ve 18'den fazla balıkailesiyle doluydu. Aynı zamanda International Union for Conservation of Nature’ın (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) kırmızı listesinde ‘savunmasız’ olarak listelenen bir tür olan Afrika deniz ayısının da kalesiydi.

Ancak bugün ürkütücü bir şekilde sessiz ve neredeyse bomboş...

İstilacı bir su otu olan Salvinia molesta, Kamerun'un en önemli göllerinden birinin vahşi yaşamını ve bu gölden elde edilen ekonomik geliri yok etti. Bölgenin kurtuluşu ise Cyrtobagous salviniae isimli bir böceğe bağlı!

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