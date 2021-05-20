Gözünüzden kaçmış olabilir | Hangi selamlaşma biçimi daha riskli? Covid-19 takibinde D-dimer testi neden önemli? İsrail'e bir tepki de Yahudi Google çalışanlarından (19-20 Mayıs)

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...COVİD-19 TAKİBİNDE D-DİMER TESTİ NEDEN ÖNEMLİ? | 9 SORU 9 YANIT

Çoğu kişinin adını daha önce hiç duymadığı 'D-dimer değeri' Covid-19 nedeniyle hayatımıza girdi. Damar içi pıhtılaşmayı gösteren bu değerin adını bir şekilde duyuyor olsak da hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz, ama olmalıyız. D-dimer değerinin korona hastalarındaki takibinin neden hayati önem taşıdığını uzmanlarımız açıkladı...

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İSRAİL'E BİR TEPKİ DE YAHUDİ GOOGLE ÇALIŞANLARINDAN: SÖZLEŞMELER SONLANDIRILSIN!

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan kanlı saldırıları devam ederken, tepkiler de peşi sıra gelmeye devam ediyor. Son olarak bir grup Yahudi Google çalışanının, şirket yöneticilerine yazdıkları açık mektup büyük ses getirdi.

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ÖPÜŞME, SELAMLAŞMA VE KUCAKLAŞMA... HANGİLERİ DAHA RİSKLİ?

Tokalaşma ve selamlaşma şekilleri pandemi ile birlikte tüm dünyada değişime uğradı. Tokalaşmak, yanaktan öpüşmek, sırtını sıvazlayarak sarılmak artık çok eskilerde kaldı. Peki, hangi selamlaşma biçimi daha az riskli hangileri daha yüksek risk taşıyor?

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MEYVE YİYİN, KÖPEK SEVİN! COVİD-19 ÖNLEMLERİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZE ZARAR MI VERİYOR?

Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin düzgün işlemesi için mikroplarla düzenli temas etmeye ihtiyacı var. Madem öyle Covid-19 önlemleri bağışıklık sistemimize nasıl etki ediyor?

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BİLİM İNSANLARI ŞAŞKIN! KARINCALAR AKRABA EVLİLİĞİNDEN KAÇIYOR…

İnsanlar için pek çok çöpçatanlık uygulaması bulunuyor. Peki ya karıncalar? Yapılan araştırmalar, karıncaların kendi çöpçatanlığını yine kendilerinin yaptığını ortaya koyuyor…

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