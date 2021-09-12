Gözünüzden kaçmış olabilir | FBI 11 Eylül'ün mimarını elinden nasıl kılpayı kaçırdı? Marmara'nın unutulan fay hattı... Henüz adını duymadığınız en tehlikeli suç örgütü… (6-12 Eylül)

Dünya bambaşka bir yer olabilirdi! FBI 11 Eylül'ün mimarını elinden nasıl kılpayı kaçırdı?

Dünyada yakın tarihin en büyük trajedilerinden biri olan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 20 yıl geçti. Saldırıların beyni Halid Şeyh Muhammed yıllardır hapiste yargılanmayı bekliyor. Peki Muhammed saldırılardan yıllar önce durdurulamaz, tarihin akışı değiştirilemez miydi? Bu sorunun yanıtı oldukça üzücü...

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Marmara'nın unutulan fay hattı... Uzun yıllardır sessiz, uzmanlar uyardı!

Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de deprem dendi mi akla hemen Kuzey Anadolu Fay Zonu ve olası İstanbul depremi geliyor. Yalnız Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu dışında sessizce harekete geçmeyi bekleyen unutulan bir fay daha var: Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolu! Ne sıklıkla gündeme geliyor ne de hareketlerine dair çok fazla bilgi paylaşılıyor. Peki bu kol ne kadar tehlikeli? Kaç büyüklüğünde bir deprem üretebilir?



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Zenginler de ağlar | Eyvah annem babam tüm mirasımı yiyor...



Mark Zuckerberg, Bill Gates, Elton John, Jackie Chan, Daniel Craig ve daha pek çok ünlünün de dahil olduğu "çocuklarının miraslarını harcayanlar" anlamına gelen SKI Kulübü hızla büyüyor. Kulübün üyeleri paralarını ya hayır işleri için harcıyor ya da kendi keyfi için kimseye kuruş bırakmadan servetini bir güzel yiyor. Peki, zenginliğe alışan ve ileride büyük bir servete konmanın hayalini kuran ama mirastan mahrum bırakıldığını öğrenen çocuklar bu işe ne diyor?

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Nereden nereye... Kleopatra Plajı'nda bir servet yatıyor! Yok olursa geri getirmek imkansız...



Terlikle basmak yasak, üzerinde güneşlenmek yasak, mayo ve bikinilerin içinde biriken kum dışarı taşınmasın diye duş almak zorunlu. Peki Kleopatra efsanesiyle bilinen plajda nasıl bu duruma gelindi?

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‘Henüz adını duymadığınız en tehlikeli suç örgütü…’ Her şey bir futbol maçı ile başladı



Latin Amerika ve suç denince akla genellikle Meksika'nın çeteleri geliyor. Ancak fazla dikkat çekmese de Brezilya'dan bölgenin hatta dünyanın dört bir yanına dehşet saçan bir örgüt var: PCC. Bir hapishanede 8 kişiyle kurulan bugün ise on binlerce üyeye ulaşan PCC'nin yaptıklarını okudukça kanınız donacak.



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Miss Turkey'de 'estetikli' güzel tartışması: 'Eskiden dişini yaptırsa elenirdi'

Son yıllarda Miss Turkey yarışmasına katılan adaylardan bazılarının estetik müdahale geçirmiş olması popüler 'güzellik' anlayışını da yeniden gündeme getirdi. Biz de hem güzellik uzmanlarına hem de eski güzellere sorduk, tartışılan 'güzelliğin' nabzını tuttuk.



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