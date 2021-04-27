Gözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor? Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu? 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)

8 SORU 8 YANIT | EV İÇİ BULAŞ NEDEN ARTIYOR?

Ev içinde maske yok mesafe yok ama koronavirüs bulaş riski çok. Son günlerde uzmanlar da sık sık “Ev içi bulaşlara karşı tedbirli olalım” çağrısında bulunuyor. Peki, nedir bu ev içi bulaş meselesi? Salgının bu kadar yayılmasında ne kadar etkili? Konusunda uzman isimler ev içi bulaş oranlarının yükselişini, mutant virüslerin bu duruma etkisini, ev içi bulaş riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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DÜNYA BU 15 KİŞİYİ KONUŞUYOR! 40 GÜN BOYUNCA MAĞARADA YAŞADILAR, ÇIKINCA SÖYLEDİKLERİYLE ŞAŞIRTTILAR

15 kişilik bir grup, yerin metrelerce altında 40 gün boyunca dış dünyayla hiç bağlantı kurmadan yaşarsa ne olur? Fransa'da tam da bu koşullarda bir deney yapıldı. Sekiz erkek ve yedi kadın gönüllüden oluşan 15 kişilik bir grup, 40 gün boyunca ülkenin güneybatısındaki Lombrives Mağarası'nda yaşadı. Grubun yanlarında saatleri, telefonları ve diğer kitle iletişim araçları yoktu. Deep Time (derin zaman) adı verilen deneyin amacı ise bu koşulların insanın zaman algısını etkileyip etkilemediğini anlamaktı. Gönüllülerin deneyi geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Mağaradan çıktıktan sonra söyledikleri şeyler ise gerçekten çok şaşırtıcıydı.

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TESLA KAZALARININ SORUMLUSU OTOPİLOT MU DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER Mİ?

Son dönemlerde yaşanan ve ölümle sonuçlanan bu ve benzeri kazalar sürücüsüz araç teknolojisi konusundaki kaygıları arttırdı ve Tesla'nın sürücüsüz otomobillerine ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Biz de konunun uzmanlarıyla bu meseleyi enine boyuna tartıştık ve Tesla kullanıcılarından araç hakkındaki görüşlerini aldık.

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