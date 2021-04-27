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HaberlerGündem HaberleriGözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor? Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu? 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)
GeriGündem Gözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor? Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu? 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)
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Gündem
Haber Giriş: 27.04.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Gözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor? Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu? 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)

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Gözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor? Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu? 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)

Hurriyet.com.tr'de sıcak gündemi size ulaştırdığımız gibi 'son dakika' telaşından uzak; dosya ve analizler içeren, ne olduğu kadar neden olduğunu da irdeleyen haberler üretiyoruz. İşte bugün 'gözden kaçmış' olabilecek haberlerden bazıları...

8 SORU 8 YANIT | EV İÇİ BULAŞ NEDEN ARTIYOR?

Ev içinde maske yok mesafe yok ama koronavirüs bulaş riski çok. Son günlerde uzmanlar da sık sık “Ev içi bulaşlara karşı tedbirli olalım” çağrısında bulunuyor. Peki, nedir bu ev içi bulaş meselesi? Salgının bu kadar yayılmasında ne kadar etkili? Konusunda uzman isimler ev içi bulaş oranlarının yükselişini, mutant virüslerin bu duruma etkisini, ev içi bulaş riskini azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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8 SORU 8 YANIT | Ev içi bulaş oranı neden artıyor
8 SORU 8 YANIT | Ev içi bulaş oranı neden artıyor?

DÜNYA BU 15 KİŞİYİ KONUŞUYOR! 40 GÜN BOYUNCA MAĞARADA YAŞADILAR, ÇIKINCA SÖYLEDİKLERİYLE ŞAŞIRTTILAR

Gözünüzden kaçmış olabilir | Ev içi bulaş neden artıyor Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu 40 gün boyunca mağarada yaşayan 15 kişi... (27 Nisan 2021)

15 kişilik bir grup, yerin metrelerce altında 40 gün boyunca dış dünyayla hiç bağlantı kurmadan yaşarsa ne olur? Fransa'da tam da bu koşullarda bir deney yapıldı. Sekiz erkek ve yedi kadın gönüllüden oluşan 15 kişilik bir grup, 40 gün boyunca ülkenin güneybatısındaki Lombrives Mağarası'nda yaşadı. Grubun yanlarında saatleri, telefonları ve diğer kitle iletişim araçları yoktu. Deep Time (derin zaman) adı verilen deneyin amacı ise bu koşulların insanın zaman algısını etkileyip etkilemediğini anlamaktı. Gönüllülerin deneyi geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Mağaradan çıktıktan sonra söyledikleri şeyler ise gerçekten çok şaşırtıcıydı.

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Dünya bu 15 kişiyi konuşuyor 40 gün boyunca mağarada yaşadılar, çıkınca söyledikleriyle şaşırttılar
Dünya bu 15 kişiyi konuşuyor! 40 gün boyunca mağarada yaşadılar, çıkınca söyledikleriyle şaşırttılar

TESLA KAZALARININ SORUMLUSU OTOPİLOT MU DİKKATSİZ SÜRÜCÜLER Mİ?

Son dönemlerde yaşanan ve ölümle sonuçlanan bu ve benzeri kazalar sürücüsüz araç teknolojisi konusundaki kaygıları arttırdı ve Tesla'nın sürücüsüz otomobillerine ilişkin güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Biz de konunun uzmanlarıyla bu meseleyi enine boyuna tartıştık ve Tesla kullanıcılarından araç hakkındaki görüşlerini aldık.

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Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu dikkatsiz sürücüler mi
Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu dikkatsiz sürücüler mi?

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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