Gözünüzden kaçmış olabilir | Ege ve Akdeniz kıyıları yüzmek için ne kadar güvenli? Kahve türlerinin nesli tükeniyor! Hackerların kolay hedefi: Modemler (25 Mayıs 2021)

BALON BALIĞI DOSYASI | EGE VE AKDENİZ KIYILARI YÜZMEK İÇİN NE KADAR GÜVENLİ?

Dişleri inanılmaz keskin, kıtır kıtır teneke kutuları yiyor, balıkçıların ağlarına zarar veriyor, yem bulmak için kıyılara yaklaşıyorlar. Peki denize girerken bizi de ısırırlar mı? İnsanlara saldırma ihtimalleri var mı? Balon balıkları insanlar için ne kadar tehlikeli? Konuyu Akdeniz ve Ege bölgesinde balon balıkları ile ilgili çalışmalar yapan yetkili isimlerle birlikte masaya yatırdık.

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EYVAH, KAHVE TÜRLERİNİN NESLİ TÜKENİYOR! SUÇLU KİM? (BİZ)

Eğer bu haberi elinizde mis gibi kokan bir fincan kahve eşliğinde okuyorsanız, içeceğinizden güzel bir yudum daha alın ve fırsatınız varken kahvenizin tadını doyasıya çıkarın çünkü böyle giderse yakın zamanda bu eşsiz tada veda etmek zorunda kalabiliriz. Biz de tüm dünyayı endişelendiren bu durumla ilgili sorularımızı kahve uzmanlarına yönelttik.

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HACKERLARIN KOLAY HEDEFİ: MODEMLER... TELEFONA, YATAK ODASINDAKİ TV'YE GİREBİLİRLER!

Evimizde bir modem olduğunu genellikle internet kesildiğinde veya yavaşladığında hatırlıyoruz. Böyle zamanlarda ilk işimiz modemi kapatıp açmak, sorun çözülmediği takdirde de internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetlerini aramak oluyor. Ancak tüm iletişimin modem üzerinden sağlandığını düşünürsek, bu küçük kutuları evin bir köşesine koyup unutmak büyük bir hata. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada da modemlerin dikkat edilmezse oldukça tehlikeli araçlar olduğu ve korsanlara evlerimizin kapısını açtığı ortaya çıktı. Modemler nedeniyle akıllı cihazlarımız ve hatta yatak odasındaki televizyonlar bile güvenli değil. Peki ne yapmalıyız?

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