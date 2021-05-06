Gözünüzden kaçmış olabilir | Covid-19 testim haftalardır pozitif çıkıyor, virüsü bulaştırır mıyım? Deniz salyası Marmara’yı neden esir aldı? (5-6 Mayıs 2021)

Deniz salyası Marmara’yı esir aldı!

Aylar önce geldi ve gitmiyor...

Marmara'nın yeni bir sorunu var: Adı deniz salyası. Denizin üzerinde kalın beyaz bir katman olarak görülen nam-ı diğer müsilajlar kötü kokusu ile de rahatsızlık vermekte. Birkaç aydır görülen deniz salyası Marmara için ne anlama geliyor? Neden böyle oldu ve nasıl engellenebilir? Endişelenmeli miyiz? Bu soruların yanıtını uzmanlardan aldık...

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8 soruda Hindistan varyantının bilinmeyenleri...



Hindistan varyantı ilk olarak Ekim ayında Hindistan'da bir kişide tespit edildi. Hindistan'daki vaka sayılarının hızla artmasıyla varyant, tüm dünyayı tehdit eden bir noktaya geldi. Aşılarımız bizi söz konusu varyanttan koruyor mu? Hindistan'ı felakete sürükleyen varyant mı, insan davranışı mıydı? ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde Baş Araştırmacı olarak çalışan İmmünoloji Profesörü Dr. Derya Unutmaz ve Biyoteknoloji ve Viroloji Uzmanı Dr. Semih Tareen tüm detayları hurriyet.com.tr'ye anlattı.

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Covid-19 testim haftalardır pozitif çıkıyor… Virüsü bulaştırır mıyım?

Koronavirüs ile ilgili son zamanlarda dikkat çeken ilginç bir durum var: Enfeksiyonun üzerinden haftalar geçmesine rağmen bazı hastaların PCR testi 3, 4 hatta 5 kez pozitif çıkıyor. Söz konusu hastaların kafa karışıklığı sürüyor. Karantinadan çıkmalı mı? Hastalığı bulaştırır mı? İlaçlara devam etmeli mi? Uzmanlar cevapladı…

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Bir zamanlar hamburger pişiriyordu, şimdi dünyanın en büyük kripto para zenginlerinden biri

Kripto paralar ve kripto para borsaları son dönemde gündemden düşmüyor. Türkiye'deki borsalarla ilgili peş peşe kapanma haberleri gelirken Insider, dünyadaki en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in kurucusu, yüzde 30'luk hisse sahibi ve CEO'su Changpeng Zhao'yla ilgili çok ilginç bir profil yayımladı. Bazılarına göre sadece 180 günde dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelen Zhao'nun hikayesi ve anlattıkları sektörün uzağında kalanlar için bile oldukça çarpıcı.

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İşte en ‘Instagram'lanabilir’ kuş frogmouth

Almanya'da yaşayan iki bilim insanı, Dr. Katja Thömmes ve Dr. Gregor Hayn-Leichsenring çok basit bir sorunun yanıtını bulmak için yola çıktı: Bir kuş fotoğrafını harika yapan nedir? Bunun için uzmanlar binlerce Instagram fotoğrafını ve on binlerce kullanıcının ‘beğenme’ davranışını inceledi ve fotoğrafı en beğenilen kuşun hangisi olduğunu bulmaya çalıştı. Tüm incelemeler sonunda Avustralya ve Güneydoğu Asya'ya özgü bir gece kuşu zirvenin sahibi oldu…

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara