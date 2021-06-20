Gözünüzden kaçmış olabilir | Çöplükten hazine çıktı! 10 soru 10 yanıt: Hatırlatma dozuna ihtiyacım var mı? Peynir yerine ne yiyoruz? 14-20 Haziran

'Etek giyen herkesin peşinden koşardı' Günde 1 milyon dolar kazanan bir adam ve film gibi bir hikaye!



Dünyanın en büyük şirketlerinden birinin patronu genç denebilecek yaşta hayata gözlerini yumunca geriye inanılmaz bir boşluk kaldı. Şirketi yavaş yavaş yutmakta olan bu boşluğu oluşturansa patronun korkunç yönetim anlayışından başka bir şey değildi. Bu haber o patronun hikayesi...



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Peynir yerine ne yiyoruz? | 6 SORU 6 YANIT



Tereyağına patates püresi, süte çamaşır suyu, zeytin yağına makine yağı derken şimdi de peynir diye öyle şeyler satılıyor ki… Peki halk sağlığını hiçe sayan firmalar bize peynir diye ne yediriyorlar? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı...



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Jeff Bezos uzaya gidiyor! Ne yanında bir pilot olacak ne de üzerinde uzay giysisi...



Jeff Bezos önümüzdeki ay sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketiyle uzaya çıkacak. Hem kendisi hem de sivil havacılık için tarihi bir ana imza atacak olan Bezos'un yolculuğu okuyana şaşkınlık veren detaylarla dolu. İşte merakla beklenen yolculuğun şifreleri...



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Çöplükten hazine çıktı! 5 dolara aldığı tablonun arkasına bakınca...



Kanada'da bir kadın ikinci el dükkanından 5 dolara aldığı bir yağlı boya tablonun, kendisine ufak bir servet getireceğinden habersizdi. Ta ki tabloyu eve getirdikten sonra arkasına bakana kadar!



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İkinci el ve sıfır araçlarda fiyatlar düşecek mi, artacak mı? Uzmanlar yorumladı…



Bu yaz döneminde araç almak isteyenlerin aklındaki tek soru, "İkinci el ve sıfır araçlarda fiyatlar düşecek mi, artacak mı?" Biz de bu sorudan yola çıktık, sektör temsilcileriyle önümüzdeki üç ayda otomobil piyasasında beklenen değişimleri enine boyuna konuştuk.



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10 SORU 10 YANIT | Hatırlatma dozuna ihtiyacım var mı?



Covid-19 aşıları dünyanın birçok ülkesinde gevşeme ve normalleşme adımlarını beraberinde getirdi ancak aşıların koruma süresinin ne kadar olduğu ve hatırlatma dozuna ihtiyaç olup olmayacağı da halen netleşmiş değil. Bu konuda merak edilenleri uzmanlarımızın da desteğiyle 10 başlıkta özetlemeye çalıştık...



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1 SORU 5 UZMAN | Açık havada maske hâlâ gerekli mi?



Yazın gelişiyle artan hava sıcaklıkları bir yandan, aşılamanın ve kısıtlamaların etkisiyle düşen vaka sayıları diğer yandan derken birçok kişinin aklında aynı soru: Açık havada maskemi çıkarsam olur mu? Bu soruyu sizin için Türkiye'nin önde gelen uzmanlarına sorduk. Cevapları haberimizde...



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