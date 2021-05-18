Gözünüzden kaçmış olabilir | Çocuklar ne zaman covid aşısı olacak? Influencer'ların reklamlarına düzenleme geldi! İsrail'in resmi yalanlarına ünlü model bile hedef oldu (18 Mayıs 2021)

5 SORU 5 YANIT | ÇOCUKLAR VE COVİD AŞISI... NE ZAMAN OLACAKLAR?

Koronavirüs ile mücadelede aşılama silahına sarıldığımız şu günlerde, çocuklar için de iyi haberler geldi. 16 yaş üstünün ardından BioNTech aşısına 12-15 yaş arası için de FDA onayı geldi. Peki Türkiye'deki süreç nasıl işleyecek? Çocukların aşılanması salgın süreci açısından ne anlama geliyor? Uzmanlar anlatıyor...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

INFLUENCER'LARIN REKLAMLARINA DÜZENLEME GELDİ! 'TAKİPÇİLERİMDEN NEGATİF GERİ DÖNÜŞLER ALDIM'

Ticaret Bakanlığı, son dönemde sık sık gündeme gelen sosyal medya etkileyicileri 'influencer'lar' için bir kılavuz yayımladı. Bu kişilerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları reklamların düzenlenmesini amaçlayan kılavuzun ayrıntılarını masaya yatırdık...

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

SALDIRILAR KADAR TEHLİKELİ! İSRAİL'İN RESMİ YALANLARINA ÜNLÜ MODEL BİLE HEDEF OLDU

İsrail'in Filistinlileri hedef alan kanlı saldırılarıyla ilgili sosyal medyada yayılan çok sayıda yalan ve yanlış içerik var. Bu içeriklerin bazılarının resmi kanallardan yayılıyor olması ise meseleyi daha da tehlikeli hale getiriyor. Paylaşılan yanlış bilgiler arasında İsrail askerlerinin Gazze'yi işgal ettiği ya da Filistinlilerin İsrail banliyölerine gece yarısı baskınları düzenlemek üzere olduğu gibi detaylar yer alıyor. Paylaşımlar güncel olmayan fotoğraflar, videolar veya infografikler şeklinde karşımıza çıkabiliyor.

DETAYLAR İÇİN AŞAĞIYA TIKLAYIN...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara