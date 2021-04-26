Gözünüzden kaçmış olabilir | Brezilya'da P1 kâbusu... Koronavirüsü yok eden spreyler, gargaralar, pastiller... (26 Nisan 2021)

Brezilya'da P1 kâbusu: Bir günde 4 bin 249 kişi öldü

Dünyada salgından en kötü şekilde etkilenen ülkelerin başında Brezilya geliyor. Nüfusu 210 milyonu aşan ülke, ABD'nin ardından Covid-19 nedeniyle en çok ölümlerin yaşandığı ikinci ülke konumunda. Özellikle son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı türü P1 varyantının yayılması, ülkenin sağlık sistemine darbe vurmuş durumda. Hatta bu varyant Türkiye dahil olmak üzere 25'ten fazla ülkede de bulunuyor. Uzmanlar Brezilya varyantını, Brezilya'da yaşayan Türkler ise ülkedeki son durumu hurriyet.com.tr’ye anlattı.

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6 İDDİA 6 GERÇEK | Koronavirüsü yok eden spreyler, gargaralar, pastiller...

Koronavirüsün kolunu bacağını kıran spreyler, gargaralar, adaçayı ve ebegümeci karışımları, kekik yağları ve dahası… Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı aşılama ve yeni aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bir yandan da virüse karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikleri olduğu iddia edilen pek çok ürün ortaya çıkıyor. Peki hangileri gerçekten etkili? Mercek altına aldık...

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'Geri dönüp de ne yapacağım?' demişti ama İtalyan Robinson Crusoe sonunda pes etti

"Doğanın ortasında yaşamaya çok alıştım. Geri dönüp de ne yapacağım? Diğer 80'likler gibi bütün gün iskambil mi oynayacağım?" Bu sözler, uzun zamandır İtalya'nın Budelli adasında tek başına yaşamakta olan Mauro Morandi'ye ait. 32 yıl boyunca İtalya'nın minik bir adasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir sığınakta mutlu mesut yaşadı ama yakın zamanda bu hayatı bırakmak zorunda. İşte 80'lik Robinson'un "Kadere bak" dedirten hikayesi...

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ESKİMEYEN HABER: Kayıp uçak MH370’e ne oldu?

Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın ortadan kaybolması havacılık tarihindeki gizemli olaylardan biri. Olayın üzerinden geçen 7 yılda yapılan çok sayıda araştırma arasında, esrar perdesini kaldırmaya belki de en çok yaklaşan kişi Fransız gazeteci Florence de Changy oldu. Peki Fransız gazeteciye göre MH370’in kaybolmasının arkasındaki gerçek ne?

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