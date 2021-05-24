Gözünüzden kaçmış olabilir | Bir şehir, dünyayı şoke eden üç fotoğraf... Pandeminin seyrini değiştiren 60 yıllık bir küçük hata! (23-24 Mayıs 2020)

DEDEKTİF GİBİ ADIM ADIM İLERLEDİLER... PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN 60 YILLIK BİR KÜÇÜK HATA

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Covid-19'un bulaşma yollarıyla ilgili rehberlerinde küçük ama çok etkili bir değişiklik yaptı. O değişikliğin arka planında bir grup bilim insanının aylar boyunca samanlıkta iğne arar gibi çalışması yatıyordu. Dedektif romanlarını aratmayan bu hikayeyi okumaya hazır mısınız?

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COVİD-19’UN AZ BİLİNEN YAN ETKİLERİ... AKCİĞER VE BÖBREKLER DIŞINDA, ŞİMDİ DE...

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkışının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Bu sürede virüsün yayılma şekli, vücutta meydana getirdiği hasarlar ve belirtileri gibi pek çok konuda onlarca çalışma yapıldı. Pandeminin bir süre daha devam edecek gibi görünmesi ve günden güne daha fazla kişiyi etkisi altına alan varyantlar nedeniyle bilim insanları, virüs ve yol açtığı Covid-19 hastalığına dair daha fazla detayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Virüsün, akciğerler, böbrekler ve bağırsaklar da dahil olmak üzere birçok organa etki ettiğine dair birçok araştırma yayımlandı. Bu yaygın etkilerin yanında, daha nadir sonuçlar da meydana gelebiliyor. Peki oluşan hasarlar kalıcı mı? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı…

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SAMSUNG'UN PATRONUNUN MİRASI KORE'Yİ KARIŞTIRDI: HEMŞEHRİ KAVGASI

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung, ülkesi Güney Kore'nin şehirlerini birbirine düşürdü. Özellikle Daegu ve Busan'ın yerel yöneticileri Samsung'un efsane başkanı Lee Kun-hee'yi paylaşamaz oldu. Elbette bir şehrin başarılı bir iş insanına değer verip hemşehri olarak sahiplenmesinde şaşılacak bir durum yok. Türkiye'de de böyle olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Ancak bu kez iş biraz daha farklı. Güney Kore şehirlerinin kavgası birkaç milyar dolar değerinde...

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BİR ŞEHİR, DÜNYAYI ŞOKE EDEN ÜÇ FOTOĞRAF... AKDENİZ'DE NELER OLUYOR?

İspanya'nın Kuzey Afrika'da bulunan toprağı Ceuta'da geçtiğimiz hafta dünyanın gözü önünde bir insanlık dramı yaşandı. Aralarında küçük çocukların da bulunduğu binlerce kişi Fas-İspanya sınırını aşıp Avrupa'ya geçmeye çalışırken yürek parçalayan görüntüler ortaya çıktı. Ceuta'da çekilen üç fotoğraf ise tarihe geçti...

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