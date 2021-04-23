Gözünüzden kaçmış olabilir | BioNTech aşısının ilginç hikayesi... Sputnik V'nin diğerlerinden farkı ne?... (23 Nisan 2021)

Dünyayı Covid-19'dan kurtaracak aşının kısa hikayesi: 'Uğur hepimizi ikna etti'



Milyonlarca kişinin Covid-19'a karşı umudu olan Pfizer/BioNTech aşısının bugünlere gelmesinde, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in kararlılığı ve ikna kabiliyetinin yeri çok büyük. Peki Peki Pfizer/BioNTech aşısının üretim aşamasında neler yaşandı? Uğur Şahin ve Özlem Türeci aşı sürecinde hangi adımları attı? Çok ilham verici bir hikayeye hazır mısınız?



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Sputnik V aşısı Türkiye'de devreye giriyor! Diğerlerinden farkı ne?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün videokonferans yöntemiyle başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. En çok dikkat çekense Rus aşısı Sputnik V ile ilgili söyledikleriydi… Koca, iki aşı türünün şu an aktif olarak kullanıldığını ve bunların sayısını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini ve çok yakında Sputnik V aşısının da devreye gireceğini belirtti. Ancak Sputnik V hakkında diğer aşılara göre medyada çok daha az bilgi yer aldı. Biz de söz konusu aşı hakkında aklımızdaki soruları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık'a yönelttik. Detaylı yanıtlar aldık.



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Dünya bunu tartışıyor: Tek doz mu çift doz mu?



Koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığı, aşı uzmanları arasında birinci ve ikinci dozlar arasında ne kadar bekleyecekleri konusunda bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. İki doz arasındaki sürenin uzatılması, tek bir dozla kısmi korumaya sahip insan sayısını hızla artırabilir tezini savunan uzmanlar var ancak önemli riskler de mevcut... Peki nedir bu riskler?



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Aşı sahtekarlığında akılalmaz detaylar…

Aşı yerine hyalüronik asit, 1000 dolara bir doz saf su



Dünyanın salgına karşı umudu olan aşılamanın, özellikle yoksul ülkelerde tedarik sorunları nedeniyle aksaması, çok korkunç senaryolar doğurmaya başladı. Böylelikle dolandırıcıların yeni hedefi, sağlık umudunu Covid-19 aşılarına bağlayanlar oldu. Pfizer'in Meksika ve Polonya'da elde edilen sahte aşılarla ilgili açıklamaları "Bu kadar da vicdansızlık olmaz" dedirtirken yıllardır bu işlerle uğraşan uzmanlar, "Hiç böylesini görmedik" yorumunu yapıyor. Özellikle Polonya’da ocak ayında bir vatandaşın apartman dairesine düzenlenen polis baskınıyla ele geçirilen aşılarla ilgili detay şaşkınlık yarattı.



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Kredi çekenler dikkat! Açık onay olmadan sigorta yapılırsa...



Tüketici Mahkemesi'nin İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın başvurusu üzerine aldığı karar, önemli bir tartışmanın yolunu açtı. İsmail Fatih Kaymak adlı vatandaş, bir yıl önce özel bir bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti ve kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yapıldığını fark etti. Kaymak, krediyi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan sigortanın iptalini istedi ancak olumlu bir yanıt alamadı. Olay Tüketici Mahkemesi'ne taşındı ve mahkeme, hayat sigortasının kişinin açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Peki kredi çekenlere yapılan hayat sigortalarına ilişkin emsal niteliğindeki bu kararı nasıl yorumlamak gerekir? Uzmanlar hurriyet.com.tr için değerlendirdi.



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