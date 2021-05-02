Gözünüzden kaçmış olabilir | Balık diye plastik mi yiyoruz? Arap yarımadasının Norveç’i: Kumzar… (2 Mayıs 2021)

BALIK DİYE PLASTİK Mİ YİYORUZ? MARMARA VE KARADENİZ’DEKİ BALIK TÜRLERİNDEKİ SONUÇLAR ŞAŞIRTTI

‘Seaspiracy: Denizlerdeki Komplo’ belgeseli deniz yaşamına dair anlattıklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Görüntüler 'Balık yemeyi bırakın' çağrılarının dahi oluşmasına neden oldu. Peki denizler ve okyanuslar çevre kirliliğinden büyük ölçüde nasibini alıyorken Türkiye'de durum nasıl? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı.

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ARAP YARIMADASININ NORVEÇ’İ: KUMZAR…

Umman’ın en kuzeyinde bulunan küçük Kumzar Köyü, ülkenin geri kalanından bir hayli farklı. Öyle ki bulunduğu bölge ‘Arap yarımadasının Norveç’i olarak anılan köy, kendi başına bir dil ve kültür geliştirmiş.

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ESKİMEYEN HABER: İNEKLERİN GAZI GEZEGENE ZARAR VERİYOR! AMA BİR ÇARESİ BULUNDU

İklim değişikliğinin sebep olduğu felaketlerin ardı arkası kesilmezken, bilim insanları kötü gidişe dur demek için ellerinden geleni yapıyor. Buna ineklere deniz yosunu yedirmek de dahil. "Ne alakası var?" dediğinizi duyar gibiyiz. Cevabı haberimizde...

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