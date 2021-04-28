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HaberlerGündem HaberleriGözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu? 175 milyon IP adresine ne oldu? (28 Nisan 2021)
GeriGündem Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu? 175 milyon IP adresine ne oldu? (28 Nisan 2021)
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Haber Giriş: 28.04.2021 - 16:43 | Son Güncelleme:

Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu? 175 milyon IP adresine ne oldu? (28 Nisan 2021)

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Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu? 175 milyon IP adresine ne oldu? (28 Nisan 2021)

Hurriyet.com.tr'de sıcak gündemi size ulaştırdığımız gibi 'son dakika' telaşından uzak; dosya ve analizler içeren, ne olduğu kadar neden olduğunu da irdeleyen haberler üretiyoruz. İşte bugün 'gözden kaçmış' olabilecek haberlerden bazıları...

175 MİLYON IP ADRESİNE NE OLDU? 'İNTERNET TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY'

Tüm dünyanın Donald Trump ile Joe Biden arasındaki görev devir teslimine odaklandığı 20 Ocak tarihinde, ABD'de ilginç bir şey oldu. Saat tam 11.57’de küresel internet yönlendirme tablosunda bir mesaj paylaşıldı. "AS8003" tarafından paylaşılan mesajda, ABD Savunma Bakanlığı'nın çok uzun yıllardır elinde tuttuğu milyonlarca inaktif IP adresinin denetiminin bu kullanıcıya geçtiği bilgisi yer alıyordu. Peki internet tarihinde görülmemiş büyüklükteki bu hamlenin sebebi ve anlamı neydi?

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175 milyon IP adresine ne oldu İnternet tarihinde görülmemiş bir olay
175 milyon IP adresine ne oldu? 'İnternet tarihinde görülmemiş bir olay'

Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu 175 milyon IP adresine ne oldu (28 Nisan 2021)

AŞI OLANIN BULAŞICILIĞI AZALIYOR MU? İŞTE HERKESİN BEKLEDİĞİ YANIT...

Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında aşılamanın önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, sadece kendimizi değil çevremizdekileri de korumak için aşı olmamız gerektiğini altını çize çize söylüyor. İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları 27 Nisan'da açıklanan bir araştırma, bu mesajı destekleyen çok önemli veriler sundu. Umut verici sonuçların ne anlama geldiğini, hurriyet.com.tr okurları adına uzmanına sorduk...

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Aşı olanın bulaşıcılığı azalıyor mu İşte herkesin beklediği yanıt...
Aşı olanın bulaşıcılığı azalıyor mu? İşte herkesin beklediği yanıt...

Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşılar bulaşıcılığı azaltıyor mu 175 milyon IP adresine ne oldu (28 Nisan 2021)

YENİ ZELANDA'YI İKİYE BÖLEN MEYVE

Eşi ve çocukları ile Yeni Zelanda'ya taşınan Hania Zadlo, hayatında ilk kez gördüğü bir meyve hakkında masum bir soru sorduğunda ülkeyi ikiye böleceğini nasıl bilebilirdi ki? İşte Zadlo'nun başından geçenler ve ulusal hazine sayılan o meyvenin ilginç hikayesi...

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Yeni Zelanda’yı ikiye bölen meyve
Yeni Zelanda’yı ikiye bölen meyve

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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