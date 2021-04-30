Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşı zorunlu hale gelebilir mi? Her yıl grip aşısı gibi covid aşısı mı olacağız? (30 Nisan 2021)

7 SORU 7 YANIT | Aşıdan kaçanların sayısı yüksek... Zorunlu hale gelebilir mi?

Bir yanda aşı olmayı dört gözle bekleyen milyonlar, diğer yanda sırası geldiği halde randevu bile almayanlar... Aşı ikna timleri bu ikinci grubu aşı olmaya yönlendirmek için ellerinden geleni yapıyor. Peki insanlar neden aşı olmaktan kaçıyor? Bu sorun nasıl çözülebilir? Devlet aşıyı zorunlu kılıp ikna dışında yaptırımlara da başvurabilir mi? Tüm bu meseleleri konunun uzmanlarıyla birlikte masaya yatırdık.

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Pandemiden sonra hayat... Her yıl aşı mı olacağız? | 9 SORU 9 YANIT

Salgının üzerinden bir yılı aşkın zaman geçti ancak hala virüsü yenebilmiş değiliz. Uzmanlara göre pandemi kalıcı olmayacak ancak Covid-19 ile yaşamayı da öğrenmemiz gerekiyor. Peki koronavirüs ile yaşamak ne demek ve pandemiden sonra bizi neler bekliyor? BioNTech’in kurucu ortağı ve tıp direktörü Dr. Özlem Türeci geçtiğimiz günlerde, “Bundan sonra her yıl koronavirüs aşısı olunması gerekecek, tıpkı her sene mevsimsel grip aşısı olunduğu gibi...” diye önemli bir açıklama yaptı. Biz de önümüzdeki birkaç yılın resmini mercek altına aldık...

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ESKİMEYEN HABER: 117 yıllık esrar çözüldü, 'deli'yi yazan belli oldu

Dünyanın en tanınmış, en ikonik tablolarından biridir Edvard Munch imzalı 'Çığlık'. Popüler kültürde de yeri çok büyüktür. Kimi zaman bir bez çantanın üzerine basılmış halde çıkar karşımıza, kimi zaman bir yapboz olarak. Telefonlarımızdaki emojilere bile kaynaklık etmiştir. Bu kadar göz önünde olmasına karşın 'Çığlık' 117 yıldır bir sır saklıyordu. Bir köşesine kurşun kalemle yazılmış minik notun sahibi çok uzun zamandır aranıyordu. Bilim insanları nihayet bu sırrı çözmeyi başardılar. Tablonun üzerine kurşun kalemle yazılmış olan kelimelerin arkasında hem çarpıcı hem de biraz üzücü bir gerçek yatıyor.

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