Gözünüzden kaçmış olabilir | Aşı sahtekarlığı pes dedirtti... Kredi çekenler bu tuzağa düşmeyin... (22 Nisan 2021)

Aşı sahtekarlığında akılalmaz detaylar…

Aşı yerine hyalüronik asit, 1000 dolara bir doz saf su

Dünyanın salgına karşı umudu olan aşılamanın, özellikle yoksul ülkelerde tedarik sorunları nedeniyle aksaması, çok korkunç senaryolar doğurmaya başladı. Böylelikle dolandırıcıların yeni hedefi, sağlık umudunu Covid-19 aşılarına bağlayanlar oldu. Pfizer'in Meksika ve Polonya'da elde edilen sahte aşılarla ilgili açıklamaları "Bu kadar da vicdansızlık olmaz" dedirtirken yıllardır bu işlerle uğraşan uzmanlar, "Hiç böylesini görmedik" yorumunu yapıyor. Özellikle Polonya’da ocak ayında bir vatandaşın apartman dairesine düzenlenen polis baskınıyla ele geçirilen aşılarla ilgili detay şaşkınlık yarattı.

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Kredi çekenler dikkat! Açık onay olmadan sigorta yapılırsa...



Tüketici Mahkemesi'nin İstanbul'da yaşayan bir vatandaşın başvurusu üzerine aldığı karar, önemli bir tartışmanın yolunu açtı. İsmail Fatih Kaymak adlı vatandaş, bir yıl önce özel bir bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti ve kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yapıldığını fark etti. Kaymak, krediyi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan sigortanın iptalini istedi ancak olumlu bir yanıt alamadı. Olay Tüketici Mahkemesi'ne taşındı ve mahkeme, hayat sigortasının kişinin açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti. Peki kredi çekenlere yapılan hayat sigortalarına ilişkin emsal niteliğindeki bu kararı nasıl yorumlamak gerekir? Uzmanlar hurriyet.com.tr için değerlendirdi.

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