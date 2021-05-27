Gözünüzden kaçmış olabilir | 4'üncü aşı da yolda! ‘CoviVac’ imzası atıldı… Aşı kararsızları anlattı: Neden aşı olmak istemiyorlar... (26-27 Mayıs)

4'üncü aşı da yolda! ‘CoviVac’ imzası atıldı… İşte merak edilenler...



Rusya'nın Covid-19'la mücadele için geliştirdiği üçüncü aşısı CoviVac’ın Türkiye'de üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için anlaşma imzalandı. Peki CoviVac’ın diğer aşılardan farkı nedir? Semptomatik vakalara ve ölümlere karşı yüzde kaç oranında koruma sağlıyor? Prof. Dr. İsmail Balık hurriyet.com.tr’ye anlattı.



Neden aşı olmak istemiyorlar: Aşı kararsızları anlattı, uzmanlar tek tek yanıtladı!

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 doz oldu. Bu sayı her geçen gün artmaya devam ediyor. Aşı sırasının bir an önce gelmesini bekleyenler olduğu gibi, bu konuda tereddüt edenler ve hatta "Asla aşı olmam" diyenler de var. Ve sayıları hiç de az değil. Peki neden aşı olmuyorlar? Aşı kararsızları anlattı, uzmanlar da tek tek detaylı bir şekilde açıkladı.

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Gözlerini açtığında bir mağarada yerde yatıyordu... 21 kişinin öldüğü felaketten böyle kurtuldu

Çin'de hafta sonu yaşanan ve 21 sporcunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ultramaraton felaketinden mucizeyle sağ kurtulan sporcular yaşadıklarını anlatırken, uzmanlar söz konusu yarışlarla ilgili sorunun çok daha büyük olduğunun altını kalın çizgilerle çiziyor...

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Musk etkisi devam ediyor... Bitcoin’de ayı sezonu mu başladı yoksa yine yükseliş zamanı mı?

Bitcoin’de Elon Musk depremi inişli çıkışlı bir grafikle devam ediyor. Peki yaşananlar Bitcoin’de boğa sezonunun sonunu mu işaret ediyor? Altcoinleri nasıl bir gelecek bekliyor? Uzmanlar hurriyet.com.tr'ye anlattı...

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Boris Johnson ile Carrie Symonds düğüne hazırlanıyor: 'Milyonlar verseniz sizin düğününüzü planlamam!'

İngiltere Başbakanı Johnson ile nişanlısının 2022 yazında yapılması planlanan düğünleri ile ilgili detaylar şimdiden dünya gündemini meşgul etmeye başladı. Ancak Başbakan ve müstakbel eşini önümüzdeki günlerde oldukça büyük bir sorun bekliyor...

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