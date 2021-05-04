Gözünüzden kaçmış olabilir | Bill Gates ne kadar zengin? Yeni Zelanda korona savaşını nasıl kazandı? Elon Musk'ın hanesine bir sayı daha! (3-4 Mayıs 2021)

Grip aşısı Covid-19’a karşı koruma sağlıyor mu? Uzmanlar yanıtladı…

Geçtiğimiz günlerde American Journal of Infection Control'da oldukça ilginç bulguların yer aldığı bir makale yayımlandı. Makale, grip aşısının koronavirüse karşı koruyucu olabileceği ihtimalini öne sürüyordu. Peki bu ne anlama geliyor? Grip aşısı gerçekten Covid'e karşı koruyucu olabilir mi? Bu sorunun yanıtını uzmanlardan aldık...

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Pandemi sebebiyle ofisler boş kaldı... Bundan sonra ne olacak?

Pandemi nedeniyle dünyanın birçok yerinde otellerin ve ofis binalarının büyük bir kısmı bir yıldan uzun süredir boş durumda. Seyahatlerin kısıtlanması çoğu otelin kapanmasına sebep olurken, evden çalışma düzeninin kalıcı olacağına dair öngörüler de ofislerin yer aldığı büyük binaların geleceğinin sorgulanmasına yol açıyor. Evden çalışma kalıcı hale gelirse bu ofis binalarına ne olacak? Bu soruyu emlak sektörünün önde gelen isimleriyle birlikte masaya yatırdık...

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'Bu iş, evliliği burada bitirir!' Tarihin en pahalı boşanmasının perde arkası

Bill ve Melinda Gates çifti, 34 yıllık beraberlik ve 27 yıllık evliliğin ardından bugün boşanacaklarını duyurdu. Peki bu "örnek çift" boşanma noktasına nasıl geldi? Bundan sonra neler yaşanacak?

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Nüfusun yüzde 1'ini aşılayan Yeni Zelanda korona savaşını nasıl kazandı?

Dünyada birçok ülke mutasyonlarla mücadele ederken, Yeni Zelanda'da vaka sayısı neredeyse sıfırlandı. Halk maskesiz sokaklarda ve hayat normale döndü. Üstelik nüfusun yüzde 1,2'si aşılanmışken... Peki tuvalet kağıdı stoklama psikolojisinden, konserlerle koronaya veda partisi yapılan aşamaya nasıl gelindi? Türkler’den de görüşler alarak detaylıca araştırdık. İşte korona savaşını kazanan Yeni Zelanda’nın hikâyesi…

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Elon Musk'ın hanesine bir sayı daha! '68 milyon mil kazandınız'

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk insanlı uzay yolculuklarının bir gün uçak yolculukları kadar sıradan ve yaygın bir şey haline geleceğini söylediğinde birçok insan abarttığını düşündü belki ama tarih Musk'ı haklı çıkaracak gibi görünüyor. Özellikle SpaceX'in son hamlesi, uzay yolculuklarının düşündüğümüzden çok daha yakın olabileceğini gösteriyor. SpaceX'in uzay aracı dört astronotu sağ salim uzaya götürüp Dünya'ya geri getirmeyi başardı. Ticari uzay yolculuklarında çok büyük bir kilometre taşı olarak görülen bu başarı ne anlama geliyor?

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Günde 1 milyon dolar harcasa bile parası bitmiyor… Bill Gates ne kadar zengin?

Bill Gates ile Melinda Gates, 27 yıllık evliliğin ardından boşanacaklarını açıkladı. Çiftin boşanacağını açıklaması üzerine, büyük servetin nasıl paylaşılacağına dair yorumlar da yapılmaya başlandı. Dünyanın en zengin dördüncü kişisi olarak adlandırılan Bill Gates’in servetinin boyutunu anlamanıza yardımcı olacak 11 ilginç detay...

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