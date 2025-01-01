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Gözünü açınca 'Ben neredeyim?' diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Trafik#Trafik Cezası
Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2025 14:19

Antalya'da ters yönde araç kullanan, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan, takip sırasında otomobili refüje çıkınca yakalanan Yusuf Ü. 0,81 promil alkollü çıktı. Yusuf Ü’ye 4’ü trafik suçu, 1’i uyuşturucu madde bulundurmaktan 100 bin lira ceza kesildi. Yusuf Ü., ekiplere defalarca 'Ben neredeyim' diye sordu.

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Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde uygulama yapan motorize yunus timleri, saat 02.30 sıralarında ters yönden üzerlerine gelen 07 YGS 50 plakalı otomobili takibe başladı. Timlerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya devam etti.

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

Saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ayanoğlu Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi'nde otomobiliyle refüje çıkan sürücü, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, 0,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

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DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, ekiplere 'Ben neredeyim' diye sordu, daha sonra da su istedi. Yapılan kontrolde, Yusuf Ü.'nün 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye, alkollü araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan, polise mukavemet göstermekten, hatalı sollama yapmaktan, çeşitli uyuşturucu maddeler ile yakalanmaktan 100 bin lira para cezası kesildi. Yusuf Ü., cezai işlemlerin uygulanmasının ardından otomobilde bulunan Ş.Y. isimli kadın arkadaşıyla birlikte polis merkezine götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle çekildi. 

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

Gözünü açınca Ben neredeyim diye sordu... Cevabını aldıktan sonra 100 bin lira ceza yedi

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#Antalya#Trafik#Trafik Cezası

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