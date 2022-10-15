Gözümüz değil karnımız doysun

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Kebabın başkenti neresidir desek herhalde hiç şüphesiz herkesin aklına Adana gelir. 9-16 Ekim tarihleri arasında Beslenme ve Gıda İsrafını Önleme Haftası vesilesiyle Adana’da kebabın yanında getirilen meze ve salatalardaki israf konusu yeniden gündeme geldi. Adana’da kebap uzun yıllardır neredeyse tüm restoranlarda soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatası, kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, çiğköfte gibi ürünler eşliğinde servis ediliyor. Adana Lokantacılar ve Kebapçılar Odası Başkanı Şefik Arslan, “3 bine yakın esnafımız, aylık ortalama 500 ton salata, meze servis ediyor; 250 tonu israf oluyor. Mantarın, kaşarlı humusun, patlıcanın kebabın yanında ne işi var? Bunlar geri dönüşü olmayan ürünler” diye konuştu. Peki bu israfın önüne nasıl geçilebilir?

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RESTORANLAR İŞBİRLİĞİ YAPMALI

Ebru Erke: “Ben bir Çukurovalı olarak şunu söyleyebilirim ki eskiden bu yana ‘artmadan yetmez’ zihniyetiyle sofralar donatılır. Ama artık bunun böyle olmaması gerektiğini herkesin kabul etmesi gerekiyor. Hem müşteriler hem de restoran sahipleri bu konuda ikna olmalı. Bizim orada kebabın yanında meze ve salata çeşitlerini bol bol koymak âdettendir. Mekânlar fikir birliği yaparak ya çeşitliliği azaltmalı ya da miktarı azaltmalı. Buna müşteri tepki verirse restoran sahipleri 250 ton israf açıklamasını müşterilere iletmeli. Artık bilinçli bir tüketicinin buna itiraz edeceğini hiç zannetmiyorum.”

MÜŞTERİNİN TAKDİRİNİ KAZANIR

Şef Özlem Mekik: “Hem örf ve âdetlerimiz hem de inancımız israfa her zaman karşı çıkmıştır. İşte bu öneri ve tavsiyeler mutfağımızda pişirdiğimiz ve sofralarımızda ikram ettiğimiz her tür yemek için geçerlidir. Evet, restoranlarımızda misafirlerimize lezzetli ikramlarda bulunmalıyız. Bir şef olarak mutfağımda pişirdiğim tüm lezzetleri misafirimin tatmasını isterim. Peki, bir işletmeci olacak bunu israfı önleyerek nasıl yapabilirim? Aslında bu sorunun cevabını hepimiz biliyoruz: Göz doyurmak yerine karın doyurmak. Misafirin masasındaki yoğun ve abartılı ikram aslında, kârlılıktan çok zarardır. İsrafın azalması işletmecinin kârını artırdığı gibi misafirinin de takdirini kazanacaktır.”