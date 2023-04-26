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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATO’da düzenlenen “Gençlik İçin Hemen Şimdi” programında özetle şunları söyledi: “Biz 21 yıldır Türkiye’yi gençlerimizle birlikte gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın sahipleri sizlersiniz. 13’ünün gecesine kadar durmak yok. İşte benim ülkemin gençliği, işte benim milletimin gençliği, işte benim hayallerimin gençliği. Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak. Gençler küresel krizlerin hiçbiri ülkemizin kalkınma atılımını yavaşlatamadığı gibi tam tersine krizleri fırsata çevirerek büyümemizi hızlandırıyoruz. Bazıları bizim sık sık savunma sanayi ürünlerimizi gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar. Halbuki bizim gururla saydığımız her savunma sanayi projemiz aynı zamanda gerisindeki tasarım, yazılım, üretim gücüyle gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir. Biz teknolojiye yaptığımız yatırımla gençlerimizi geleceğin mesleklerine hazırlıyoruz.

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ALEVİ OLMANDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Bay bay Kemal ne diyor? ‘Ben Aleviyim’ diyor. Saygı duyarım, hayırlı olsun. Biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz ki. Bayram değil seyran değil ama bunu söylemenin anlamı ne? Bizim Alevilik diye bir dinimiz yok, Şiilik diye bir dinimiz yok, bizim tek bir dinimiz var. İslam ve Müslümanlık.” Erdoğan, konuşmasını tamamlamasının ardından genç adayları tek tek sahneye çağırarak tanıttı.