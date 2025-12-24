×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gözü yaşlı anne 4 gündür bekliyor! "Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş, gözden kaybolmuş"

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Meriç Nehri#Yunanistan Kaçış
Gözü yaşlı anne 4 gündür bekliyor Oğlum Yunanistana kaçmak için buraya gelmiş, gözden kaybolmuş
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:41

Edirne'nin Meriç Nehri'nde botla ilerlerken gözden kaybolan oğlundan 4 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne, nehir boyunda umut dolu bekleyişini sürdürüyor.

Haberin Devamı

Edirne'nin Yunanistan'a sınır Bosna köyü yakınlarında Meriç Nehri'nde botla ilerlerken gözden kaybolan 25 yaşındaki Ensar Çakır'dan 4 gündür haber alınamıyor. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar su altı araması yaparken, AFAD ekipleri botla nehirden jandarma ekipleri de karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Gözü yaşlı anne 4 gündür bekliyor Oğlum Yunanistana kaçmak için buraya gelmiş, gözden kaybolmuş

"OĞLUM YUNANİSTAN'A KAÇMAK İÇİN BURAYA GELMİŞ VE BOTLA İLERLERKEN GÖZDEN KAYBOLMUŞ"

Soğuk havaya rağmen bir saniye bile olay yerinden ayrılmayan gözü yaşlı anne Ayşe Çakır, 4 gündür oğlundan gelecek haberi bekliyor. Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Çakır, "Oğlum Yunanistan'a kaçmak için buraya gelmiş ve botla ilerlerken gözden kaybolmuş. 4 gündür haber alamıyorum. Çok kötüyüm içim yanıyor şu an yaşamıyorum ölüyorum. Gece gündüz burada oğlumu bekliyorum. Bana yavrumu bulun" dedi.

Gözü yaşlı anne 4 gündür bekliyor Oğlum Yunanistana kaçmak için buraya gelmiş, gözden kaybolmuş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Meriç Nehri#Yunanistan Kaçış

BAKMADAN GEÇME!