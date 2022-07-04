Gözü kara Fatma’ydı

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Üsteğmen Kara Fatma’nın (Fatma Seher Erden) Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı’ndaki anıt mezarında önceki gün anma töreni düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Millî Mücadelenin Kahraman Kadınlarını Anma Anılarını Araştırma ve Yaşatma Derneği kurucusu İlknur Bektaş, Kara Fatma’nın kahramanlıklarını şöyle anlattı: “Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarının sembol isimlerinin en başındaki kahramandan bahsediyoruz. Vefatının 67’nci yıldönümünde kadın kahramanları anmak ve onu da yad etmek için buradayız. Öncelikle, daha kalabalık olmasını beklerdim. Çünkü biz, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, onun gibi bir sürü komutana ve askere minnet borçluyuz. Mustafa Kemal, ‘Bu vatanın kurtuluşunda yanarak, yakılarak, öldürülerek, taciz ve tecavüz edilerek bize büyük haksızlıklar yapıldı. Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz’ der ve bütün kadınlara, kahramanlara dua ister. Ben burada, 1.45 boyundaki bir kadının direnişini anlatıyorum. Sembol bir isimden bahsediyorum ve Türk kadınlarına ‘Alın size rol model’ diyorum. Sanal bir kahramandan değil, varlığını belgeleriyle ispatladığım bir kahramandan bahsediyorum.

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ATATÜRK: GÖZÜN NE KADAR KARA...

Kara Fatma ismindeki Kara’yı Mustafa Kemal Atatürk’le tanışmasından almıştır. Atatürk kendisine milli mücadelede gösterdiği çaba üzerine ‘gözün ne kadar kara’ der. Bunun üzerine Kara Fatma bu sıfatı kendisine lakap edinir. Toplumumuzda ‘Kara’ ismiyle ilgili bir bilgi kirliliği var. Halbuki Kazım Karabekir, Kara Murat gibi toplumuzda yer etmiş isimler varken ‘Kara’ ismi bu kadar yanlış anlaşılmamalı. Bu yüzden Kulaksız Mezarlığı’nın girişindeki yön tabelası ve Kara Fatma’nın anıt mezarını tahrip edenler var.”

MAAŞINI KIZILAY’A BAĞIŞLADI

FATMA Seher Erden, milli mücadeleye Balkan Harbi’nde başladı ve İzmir, İzmit, Bursa, İznik, Sakarya, Sapanca, Adapazarı, Düzce, Hendek, Afyon gibi cephelerde bulundu. Savaşın sona ermesinden sonra İstanbul’a yerleşen Fatma Seher, devletin kendisine bağladığı maaşın tek bir kuruşuna bile dokunmadan Kızılay’a bağışladı. Fatma Seher, 2 Temmuz 1955’te İstanbul Darülaceze’de hayatını kaybetti.