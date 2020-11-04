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Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:50 | Son Güncelleme:

Gözü dönmüş hırsız önce sevdi sonra çaldı!

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde işyerinin önünde bağlı olan Alman kurt köpeğini çalan hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Şahıs çaldığı köpeği geldiği otomobile bindirerek kayıplara karıştı.

Olay Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokakta meydana geldi. Erhan K ait Alman Kurt Köpeği işyerinin önünde bağlı olduğu sırada henüz kimliği belirsiz bir erkek şahıs köpeğin yanına geldi. Köpeği seven şahıs bir sürede sonra etrafı kontrol ederek köpeği alıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen köpeğin sahibi köpeği göremeyince güvenlik kamera görüntüleri izledi.

Gözü dönmüş hırsız önce sevdi sonra çaldı

Kamera görüntülerinde bir erkek şahıs tarafından köpeğin çalındığı görünce şok oldu. Erhan K. durumu polis ekiplerine haber verdi. Şimdi her yerde güvenlik kamera görüntülerine yansıyan şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

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