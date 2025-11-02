×
Gözü dönmüş baba, cezaevinde 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü

Gözü dönmüş baba, cezaevinde 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 13:01

Bolu’da ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K., eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında dövdü. Ağır yaralanan küçük kız yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Olay, cuma günü Kuruçay mevkisinde bulunan Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu bulunan Hakan K.’yi boşanma aşamasındaki eşi ve kızı ziyarete gitti. Açık görüş sırasında Hakan K. kızına saldırıp, duvara fırlattı. Küçük kız ağır yaralanırken, infaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale etti. Çocuk, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Tek kişilik hücreye konulan Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

 

 

