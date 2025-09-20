Göztepe-Beşiktaş maçı sonrası taraftarlar arasında kavga; 1 ölü, 6 yaralı

×
Güncelleme Tarihi:

#Göztepe-Beşiktaş Maçı#Taraftar Kavgası#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 05:00

İzmir'in Konak ilçesinde, Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan bıçak ve silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Göztepe Parkı'nda, Göztepe taraftarı olan iki grup arasında yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Emincan Övüç, kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

