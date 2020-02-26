Göztaşı (göktaşı) nedir? Bakır sülfat ne için kullanılır?
Göztaşı veya göktaşı, bakır sülfat bileşiğinin halk arasındaki adıdır. Gözyaşının susuz formu soluk yeşil ya da grimsi beyaz bir toz olmasına karşın en çok bilinen pentahidrat formu, parlak mavi renktedir. Bakır sülfatın mavi rengi hidrasyon suyundan kaynaklanmaktadır. Kristaller alevde ısıtıldığında su kaybederek grimsi beyaz renge dönerler. Peki, göztaşı nedir, ne için kullanılır?
Halk tarafından göztaşı olarak bilinen bakır sülfat, meyve yetiştirerek geçimini sağlayanların sıklıkla kullandığı bir çeşit ilaçtır. Göztaşı su ile karıştırılarak ağaçlara püskürtülür ve bu sayede ağaçların hastalıklardan korunması sağlanır. Rengi açık mavi ile turkuaz arasında değişir. Rengi mavi kendisi zehirli kimyasal bazı yerlerde renginden dolayı göktaşı da denir.
Akuakültür sektöründe de kullanılmaktadır. Ektoparaziter bazı hastalıklarda harici dezenfaktan ve spor faaliyeti engelleyici etkisi bilinmektedir.
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