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Ali KADI/DHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

Gözlerine inanamadılar! 2 tonluk tabelayı böyle yıktı...

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Gözlerine inanamadılar! 2 tonluk tabelayı böyle yıktı...
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Niğde'de, sürücüsünün damperi açık unuttuğu kamyon, organize sanayi bölgesinin 2 tonluk tabelasını yıktı. Tabelanın üzerine devrildiği otomobil zarar gördü.

Niğde-Aksaray yolu üzerinde bulunan Bor Karma Organize Sanayi bölgesinde, damperi açık unutan kamyon sürücüsü, OSB'nin girişinde bulunan 2 tonluk tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen tabela, OSB güvenlik görevlisinin otomobilinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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