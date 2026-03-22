Gözlerimiz artık yaşlanmayacak

#Göz Sağlığı#Telomeye#Göz Damlası
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

DÜNYADA biliminsanları yıllardır insan ömrünü uzatmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, Türk biliminsanları da ilaç sektöründe dışa bağımlılığı bitirecek ve gözde yaşlanmayı geciktirecek önemli bir buluşa imza attı. Yaşlanma biyolojisi ve oftalmoloji (göz hastalıkları) alanında yenilikçi çalışmalarıyla bilinen biyoteknoloji şirketi TelomEYE, yaşa bağlı göz hastalıklarına yönelik geliştirdiği DNA zırhları olan ‘telomer’ temelli göz damlası ile insanlığa umut oldu. 

Hürriyet’e konuşan şirketin Bilim Direktörü Op. Dr. Işılay Kavadarlı, geliştirdikleri formülasyonla, göz yaşlanmasına biyolojik düzeyde müdahale etmeyi hedeflediklerini açıkladı. TelomEYE şirketinin teknolojisi, hücresel yaşlanmanın temel mekanizmalarından biri olan telomer kısalmasına dayanıyor. Telomerlerin bilimsel önemi, 2009 yılında verilen Nobel Ödülü ile tescillenmişti.

Türk doktorları tarafından Kanada Toronto’da kurulan TelomEYE’ın, bu mekanizmayı hedef alarak özellikle göz dokularında yaşlanma sürecini yavaşlatmayı ve geciktirmeyi amaçladığını söyleyen Op. Dr. Işılay Kavadarlı, söz konusu buluşlarıyla ilgili şu bilgiyi aktardı:

FDA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

“Önce tavşanlar üzerinde deneyip geliştirdiğimiz göz damlası, yakın görme bozukluğu (presbiyopi), yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD), kuru göz ve göz tansiyonu (glokom) gibi yaygın göz hastalıklarının ortaya çıkışını geciktirmeyi ve ilerlemesini yavaşlatmayı hedefliyor. Yani bir anlamda, bu damla sayesinde, biz yaşlansak bile gözlerimizin yaşlanması ötelenmiş olacak. Yani gözlerimiz bizden daha genç kalacak. Ürününün etkinliği Kanada, İspanya ve Türkiye laboratuvarlarında başarıyla tamamlanan preklinik hücre kültür ve hayvan çalışmaları ile gösterildi. Şirket, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile gerekli izin süreci çalışmalarını yürütüyor. Klinik geliştirme planı doğrultusunda Faz I ve Faz II çalışmalarının ardından global ölçekte stratejik işbirlikleri hedefleniyor.”

Türk biliminsanları şimdi, gözde çığır açacak bu damlanın faz çalışmalarının tamamlanıp, dünya raflarında yerini alabilmesi için yatırımcı arıyor. 

