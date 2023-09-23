‘Gözlerim karardı’ demişti... Öldüren uyku

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İSTANBUL Bahçelievler’de Sefer Baldan’ın (58) kullandığı İETT otobüsü, 2 Şubat 2023 günü D-100 karayolundaki otobüs durağına daldı. Durağı parçalayan otobüs daha sonra bir minibüse çarparak durabildi. Kazada 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Hikmet Kaya ve 52 yaşındaki Ahmad Rzayev öldü, iki kişi de yaralandı.

Kazadan sonra gözaltına alınan şoför Sefer Baldan, “Olay anında gözlerim karardı. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum. O gün ise ilacımı almamıştım” diyerek kendisini savunmuştu. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şoför Sefer Baldan tutuklandı.

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Önce durağa dalan otobüs, önündeki minibüse çarparak durabilmişti.

KAMERADA ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı otobüsün frenlerinin ve kamera kayıtlarının incelenmesine karar verdi. Bilirkişi tarafından yapılan incelemede otobüsün frenlerinin sağlam olduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göreyse, şoför Sefer Baldan seyir halinde uyukluyordu. Kaza şoför uyukladığı sırada meydana gelmişti.

Başsavcılık Sefer Baldan’a ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

15 YIL HAPİS İSTENDİ

Kaza sonrası yolculardan biri ifadesinde, şoförün uyukladığını iddia etmişti.