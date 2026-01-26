Gözleri koruyan 20-20-20 kuralı

Haberin Devamı

20 dakikada bir, 20 feet yani yaklaşık 6 metre, 20 saniye boyunca uzağa bakmak özellikle tablet, telefon, televizyon izlerken gözleri miyopiden koruyan etkili bir önlem. Medical Park Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, miyopi gelişme riskini artıran etkenlere dikkat çekti: “Ebeveynlerden biri miyopsa risk 2-3 kat, her iki ebeveyn de miyopsa risk yaklaşık 6 kat artar. Araştırmalar, günde en az 2 saat dışarıda vakit geçirmenin miyopi gelişimini önemli ölçüde yavaşlattığını gösteriyor. Doğal ışık, gözün sağlıklı büyümesini destekleyen dopamin salınımını tetikler. 20-20-20 kuralını çocuğun uygulamasını sağlamak da miyopi gelişmesini engelliyor. Kış aylarında zor olsa da yine de her gün 2 saat dışarıda, güneş ışığında çocuğun zaman geçirmesi miyopi gelişimini önemli ölçüde engelliyor. Doğal ışık, gözün sağlıklı büyümesini destekleyen dopamin salınımını tetikliyor. Bu nedenle çocukların sömestr tatilinde dışarıda vakit geçirmesini sağlamak ve ekrandan uzak tutmak önemli.”

GECE LAMBASI DEĞİL GENLER

Prof. Dr. Çelebi, sosyal medyada son zamanlarda dolaşan gece lambasının miyopiyi artırdığına dair yanlış inanışın nedenini de açıkladı: “1999 yılında saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan çalışma, 2 yaşına kadar gece lambası veya oda ışığı açık uyuyan çocukların karanlıkta uyuyanlara göre miyopiye yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu iddia ediyordu. Ancak daha sonra yapılan kapsamlı çalışmalar, gerçeğin çok daha farklı olduğunu ortaya koydu. Miyop olan ebeveynlerin, geceleri çocuklarının odasında daha rahat hareket edebilmek için ışık açma eğiliminde oldukları anlaşıldı. Yani, çocuktaki miyopi riskinin sebebi gece lambası değil, ebeveynlerinden miras kalan miyopi genleriydi. Güncel çalışmalar, gece lambası kullanımı ile miyopi gelişimi arasında doğrudan bir bağ olmadığını ortaya koymuştur.”