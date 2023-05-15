Gözler YSK’daydı

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Türkiye dün gece kritik seçime kilitlenirken, cumhurbaşkanlığı seçiminin geçici sonuçlarının ilanı takvime göre sarktı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener beklendiği gibi kameraların karşısına geçti ancak geçici sonuçları değil açılan sandık sayısını kamuoyu ile paylaştı. Dün gece saat 23.53’te kameraların karşına ikinci kez geçen YSK Başkanı Yener, şöyle dedi:

“Şu anda YSK’nın sistemine göre yurtiçi sandıklardan yüzde 71.64’ü, yurtdışı sandıklardan ise yüzde 18.76’sı açılmış olup, toplam sandıklarda açılma oranı yüzde 69.12’dir. Şu anda sisteme veri girişi devam etmektedir. Siyasi parti temsilcileri içeride veri girişini izlemekteler. Support üzerinden siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Bildiğimiz gibi süreç önce sandık alanlarında daha sonra ilçe ve il seçim kurullarında birleştirme işlemleri yapılmakta, sistem üzerinden de oradan YSK sistemine aktarılmaktadır. Gecikme, arıza, problem söz konusu değildir. İlerleyen saatlerde tüm sandıklar açıldığı zaman kesin olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.”

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GECİKME DURUMUNDA YÖNTEM

Yener, dün gece 22.45’teki ilk açıklamasında ise, “Sandık alanlarından gelen sonuçların ilçe seçim kurullarına, ilçe seçim kurullarından da il seçim kurullarına intikali ve bu şekilde sisteme veri girişi söz konusu olmaktadır. YSK’nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır. Şu an itibarıyla yurtiçerisinde yüzde 47.08, yurtdışında ise yüzde 12.60 oy girişi gerçekleşmiştir” değerlendirmesi yaptı. Yener, gazetecilerin sorusu üzerine de gecikme durumunda nasıl bir yöntem izleneceğinin hem kanunda hem de seçim takviminde belli olduğunu söyledi.

İTİRAZ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

Yener’in bu açıklamasından sonra gözler seçim takvimindeki itiraz sürecine çevrildi. Seçim takvimine göre ilçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına 16 Mayıs Salı günü saat 17.00’ye kadar il seçim kurulları nezdinde itiraz edilebilecek. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları il seçim kurulları aynı gün (16 Mayıs Salı) 23.59’a kadar karara bağlayacak. 17 Mayıs Çarşamba günü ise il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK’ya saat 17.00’ye kadar itiraz edilebilecek. YSK bu itirazları 18 Mayıs Perşembe günü karara bağlayacak. YSK’nın bu kararları kesin nitelik taşıyacak. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Seçimin veya birleştirme tutanağının iptali” başlıklı 19. Maddesi şöyle:

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“Bir veya birkaç seçim çevresinde, yapılan seçimin veya düzenlenen birleştirme tutanağının, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi halinde, iptal edilen kısmın ülke genelindeki seçim sonuçlarına etkisi olup olmadığı göz önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından söz konusu seçim çevrelerinde seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir.”

Bu maddeye göre YSK, birleştirme tutanaklarının iptaline ve o seçim çevrelerinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesine de karar verebilecek. Yenileme konusunda takvimi yine YSK belirleyecek.

SEÇİMDEN NOTLAR...

Türkiye’nin sayımı gibi oy verme sürecini de nefesini tutarak izlediği Seçim olaysız ve sakin geçti. YSK saat 21.00’deki yayın yasağını da bir önceki seçimde uygulanan 19.15’ten yaklaşık bir saat daha öne alarak, saat 18.30’a çekti. YSK Başkanı Yener, yayın yasağının kaldırıldığını aynı saatte açıkladı. Yener, “14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 16.59’da oy vermeye gelen vatandaşlarımızın oy verme işlemi tamamlanmıştır. Yayın yasağı 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırdık. Değişik kanallardan veri gelişi olmaktadır. YSK’nın geçici sonuçları açıklamasını beklemesini duyururuz” açıklaması yaptı.

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İNCEYİ KARALADIKLARINI TEYİT EDEMEDİK

Yener, “Müşahitlerin pusulada adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin olduğu kısmı karaladıkları” iddiasıyla ilgili soru üzerine “Bu iddianın doğruluğunu teyit edemedik. Sandık başkanlarımıza gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Aday pusulasında bir değişiklik mümkün değil. 4 aday yer almaktadır. Buradan yineliyoruz, herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekiyor” dedi.