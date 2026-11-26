Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’deki makam odasında bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak olan "İzleme Komisyonu" olması bekleniyor.

DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞME

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün sabah saatlerinde de DEM Parti İmralı heyeti ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmede, Bahçeli'ye Meclis Başkanvekili Celal Adan eşlik etti.

Gözden Kaçmasın MHP lideri Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini kabul etti Haberi görüntüle