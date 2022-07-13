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Gözler Tahran’daki üçlü zirvede

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Rusya
Gözler Tahran’daki üçlü zirvede

Suriye’nin kuzeyine olası bir askeri operasyonun konuşulduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Temmuz’da İran’a kritik bir ziyaret yapacak. Erdoğan Tahran’da, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelecek.

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 19 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da üçlü zirvede buluşacak. Ana gündem maddesi Suriye meselesi olacak Astana formatındaki üçlü zirve kapsamında Erdoğan’ın, Putin ve Reisi ile ayrı ayrı başbaşa görüşmeler yapması da planlanıyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın garantör ülkeler olarak yapacağı görüşmelerde Suriye başlığı altında son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele, PKK/YPG terör örgütünün taciz atışları ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar masada olacak. Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede bir süredir gündemde olan Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyonunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan, önceki gün Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’deki sınır ötesi mekanizmanın uzatılmasına önem atfettiğini vurgulamıştı.

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REİSİ’NİN İLK ZİRVESİ

Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra enerji ve gıda krizinin de ele alınması bekleniyor. Zirve ayrıca Reisi’nin cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katılacağı ilk toplantı olacak. Üç ülke arasında Astana formatındaki görüşmelerin sonuncusu pandemi nedeniyle videokonferans yöntemiyle 1 Temmuz 2020’de gerçekleştirilmişti. Son yüz yüze zirve ise Çankaya Köşkü’nde 16 Eylül 2019 tarihinde yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi. Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunan iki lider, ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konuları da ele aldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#Rusya

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