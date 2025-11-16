Gözler o otele çevrildi... İlaçlama mı can aldı

Haberin Devamı

ALMANYA’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesi Ortaköy’de midye, sucuk, kokoreç ve tavuk tantuni yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, aileden 6 yaşındaki Kadir, 3 yaşındaki Masal ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybetmişti. Entübe edilen baba Servet Böcek’in (32) ise durumu hâlâ kritik. Servet Böcek, entübe edilmeden önce Ortaköy Camisi yanındaki seyyar satıcıdan midye aldıklarını, sonra da kumpircilerin olduğu cadde üzerindeki bir işletmede kokoreç yediklerini anlatmıştı.

Bunun üzerine ailenin yemek yediği o restoranın sahibi Ercan E. ile seyyar midye satıcısı Yusuf D.’nin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyet işlemleri sürerken otelin iki müşterisinin daha aynı şikâyetlerle hastanede tedaviye alındığı ortaya çıktı.

OTELDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa Taamart bir arkadaşıyla 11 Kasım’da, Fas uyruklu aşçı Reda Fakhri ise 12 Kasım’da turistik amaçlı İstanbul’a geldi. Fatih’te, zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otelde konaklayan 3 arkadaştan Mustafa Taamart gece 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oda arkadaşı Reda Fakhri de ticari taksiyle 05.00 sıralarında arkadaşına eşya getirmek için hastaneye geldiğinde midesinin bulanması üzerine gözetim altına alındı. Zehirlenen 2 kişinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerine başlanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Turistlerin diğer arkadaşlarında ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı. Alınan ifadelerinde üç arkadaş 14 Kasım günü aynı yerlerde aynı tür yemekler yedikleri, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde bir şey yiyip içmediklerini söylediler.

Otelde ise yakın zamanda ilaçlama yapıldığı ortaya çıktı.

Yaşanan bu gelişme ardından gözler o otele çevrildi. Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ekipleri Fatih’teki otelde inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından da otelin odalarında inceleme yapıldı. Ekipler otel odalarında bulunan battaniye, yastık kılıf ve çarşaflardan incelemek üzere örnekler aldı. Otelde müşterilere verilen kapalı sulardan da örnekler alındı. Otele gelen AFAD ekipleri herhangi bir gaz sızıntısı veya zehirlenme durumunu araştırmaya başladı. Otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

Böcek ailesi, dün Afyonkarahisar Bolvadin’de bulunan asri mezarlıktaki aile kabristanında yan yana defnedildi.

‘SADECE KAPALI SU VERİYORUZ’

Otel yetkilisi Orhan Oğlak gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Biz otelimizden eminiz. Bizim kapalı Hamidiye su dışında herhangi bir ikramızı veya satışımız yok. Rutin olarak bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler ‘Biz nerede yemek yiyebiliriz’ diye. Mutfağımız yok, herhangi bir kahvaltı servisimiz yok. Damacana suyumuz yok, kapalı bardak suyumuz var.”

GÖZALTI SAYISI 7’YE YÜKSELDİ

OTELDE incelemeler sürerken otelin sahibi H.O. ile ilaçlama şirketinin sahibinin oğlu S.K ve ilaçlama şirketinde çalışanı D.C. olmak üzere 3 isim gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 7’ye yükseldi.

‘İLAÇLAMA ÖLDÜRÜR’

- HÜRRİYET’e konuşan Planet Çevre Sağlığı İlaç firmasının Sorumlu Müdürü Biyolog Emel Öykü Kanbuk Kayıkçı, söz konusu zehirlenmenin tahtakurusu sorunu nedeniyle yapılan uygunsuz ilaçlama yönteminden olabileceğini söyledi. Kayıkçı, şunları söyledi: “Fatih, Laleli, Beyazıt hatlarındaki oteller hep ucuza kaçarlar. Belgeli sertifikalı şirketlerle çalışmak yerine, ruhsatı olmayan firmalarla çalışan çok fazla otel var. Bu lokasyondaki otellerin yataklarında tahtakurusu çok sık görülür. Bu firmalar, yeraltı çarşısından satılması yasak tarım ilaçları alıp, ilaçlama yapıyorlar. Bazıları da daha tehlikeli olan fumigasyon denilen yöntemle ilaçlama yapıyor. Ortamda bulunan her canlıyı solunum yoluyla öldürür. Otelde tahtakurusu sorunu varsa yatakları muhtemelen ilaçlamışlardır ve bu da deri yoluyla da alınıp zehirlenmeye yol açar.”