Gözler İstanbul'da: AK Parti'de 28 ilin belediye başkan adayları bugün belli oluyor

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AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye başkanlıklarıyla ilgili aday belirleme ve ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul başta olmak üzere 28 ilin belediye başkan adaylarını bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak organizasyonla duyuracak. Diğer illerin adayları ise 15 Ocak’ta Ankara’da yapılacak aday tanıtım toplantısında belli olacak.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali ihsan Yavuz, dün MHP ile tamamladıkları görüşmelerin açıklamalarda bulunmuştu. 13 toplantı yaptıklarını aktaran Yavuz, "İlkeleri doğru koyalım diye uğraştığımız için böyle. 5 ilde MHP adayını destekleyeceğiz. 24 ilde MHP aday çıkartmayacak, bizim adayımızı destekleyecek. 22 ilde de karşılıklı rekabet edeceğiz." demişti.

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ayrı ayrı AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı. AK Parti heyeti Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret etti.

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YRP Lideri Fatih Erbakan, dün partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda, ittifaka ilişkin “Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir’de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. 450 beldede 900 ilçede ve diğer illerimizde kendi adaylarımızla seçimlere gireceğiz” dedi.

İSTANBUL İÇİN SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de seçim şarkısının klibini "Çoğu bitti azı kaldı. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı…" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.