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Gözler gökyüzüne çevrilecek

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#SANAYİ Ve Teknoloji Bakanlığı#Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği#Astronomi
Gözler gökyüzüne çevrilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, her yaştan gökyüzü meraklısının bir araya geldiği ‘Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği’nin bu yıl 10-13 Ağustos’ta Antalya Saklıkent’teki Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi Yerleşkesi’nde gerçekleştirileceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Saklıkent’te düzenlenecek ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkıları ve TÜBİTAK’ın koordinasyonunda yapılacak. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent’te, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, resmi web sayfası ‘gozlem.tug.tubitak.gov.tr’ adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. Etkinliğe katılacak 1000 kişi kurayla belirlenecek. ◊ DHA

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#SANAYİ Ve Teknoloji Bakanlığı#Gökyüzü Gözlem Etkinlikliği#Astronomi

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