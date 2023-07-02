Gözler gökyüzüne çevrilecek

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya Saklıkent’te düzenlenecek ‘Gökyüzü Gözlem Etkinliği’, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın katkıları ve TÜBİTAK’ın koordinasyonunda yapılacak. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent’te, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, resmi web sayfası ‘gozlem.tug.tubitak.gov.tr’ adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. Etkinliğe katılacak 1000 kişi kurayla belirlenecek. ◊ DHA