Gözler fesihte

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“Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen girişim kapsamında kongresini toplayan terör örgütü PKK’nın fesih kararını birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Suriye ve Avrupa’daki bileşenleriyle temas kurarak açıklama metninde uzlaşan sözde örgüt yöneticileri, açıklamayı hangi mekânda, nasıl bir yöntemle yapacakları konusunda hem kendi aralarında hem de Türkiye istihbarat birimleriyle değerlendirme yaptı.

SİLAHLAR BIRAKILACAK

İmralı Cezaevi’nde bulunan terör elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıya uyacağını daha önce açıklayan PKK, beklenen kongresini 5-7 Mayıs tarihlerinde tamamladığını önceki gün açıklamıştı. DEM Parti yönetimi, büyük umut ve heyecanla karşıladıkları bu açıklamanın ardından “fesih” ilanının kısa sürede gelmesini bekliyor. Zamanlamaya ilişkin kendilerinde bilgi olmadığını vurgulayan DEM Parti yetkilileri, ancak bunun “bir, iki günü geçmeyeceği” tahminini dile getiriyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ön açıklama üzerine olumlu beklenti içinde olduklarını vurgulayarak, “Anlaşılan bir müddet daha bekleme durumunda olacağız örgütün cevabını duymak için. Silahların bırakılması tek başına yetmiyor. İllegal yapılarını, istihbari yapılarını ortadan kaldırması gerekiyor. Hesap verilebilir bir örgütlenme modelini ilerletilmesi gerekiyor” dedi.

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MEKÂN VE YÖNTEM MASADA

Kandil Dağı’nda korunaklı kamplarda kalan sözde örgüt yöneticilerinin açıklamanın nerede, hangi yöntemle yapılacağı, metni kimin okuyacağı ve kamuoyuna hangi araçlarla ulaştırılacağı konusunda aralarında değerlendirme yaptıkları belirtildi. Türkiye güvenlik birimleri de açıklamanın içeriği ve yönteminin sürece zarar vermemesini ve kamuoyu vicdanını zedelememesini istiyor. (ANKARA)

SURİYE VE AVRUPA’DA OLUMLU YANKILANDI

Kongredeki kararlara ilişkin PKK’nın ön duyurusunun Suriye ve Avrupa’daki bileşenlerinde de olumlu karşılandığı belirtildi. Terör örgütünün Avrupa ayağındaki sözde yöneticilerinin, “Kongrede ortaya konan irade, barış ve demokratik çözüm kararlılığıdır. Kongrenin ana gündemlerinden biri silahsız çözüm ve demokratik siyasettir. Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısı aynı zamanda Kürt halkının güvenliğini esas alıyor. Bu tarihi adım, sadece Türkiye için değil tüm bölge için istikrar, barış ve halkların kardeşliği açısından önemli bir güç olacak. Bu sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız” dediği öğrenildi.

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EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER: KARDEŞ KARDEŞİ ARTIK ÖLDÜRMESİN

DİYARBAKIR’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

382 ailenin dönüşümlü olarak 2 bin 77 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 61 aile, çocuğuna kavuştu. Evlat nöbetine, 2010’da 17 yaşında kaçırıldığını söylediği oğlu Mahmut için katılan Bedriye Uslu, “Bizim ne Anneler Günümüz ne bayramımız ne de gece gündüzümüz var. Çocuklarımız ne zaman gelirse o gün Anneler Günü olacak. Cumhurbaşkanı’mız, Devlet Bahçeli bu süreci başlatmışlar. Hep o umutla bekliyoruz. O gün inşallah gelecek, barış olacak” dedi. 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın da şunları söyledi: “İnşallah Kandil bir an önce fesih kararını alır ve bütün çocuklar annelerine kavuşurlar. Biz bunu istiyoruz. Kardeş kardeşi artık öldürmesin. Bakın dünyayı görüyorsunuz, dünyada bir sürü savaş varken; kardeş kardeşi niye öldürelim? Bizim ülkemiz güzel bir ülkedir. Artık başkalarına taşeronluk yapmayalım. Kendi ülkemiz için çarpışalım, kendi vatanımız için ölelim.” (Selim KAYA - Özcan ARGİN / DHA)

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BAKAN YERLİKAYA: TERÖR DUVARINI YIKIYORUZ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) İstanbul’da düzenlediği 13’üncü Dönem 1’inci Genişletilmiş Başkanlar ve Üye Buluşmaları etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şunları söyledi: “İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimizi el ele vererek gerçekleştirecek, bu yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı yapacağız. Ülkemizin devlet geleneği, genç nüfusu, stratejik konumu, tarihten süzülüp gelen sağlam medeniyet birikimi bizlere bu güveni fazlasıyla veriyor. Bu yolda bizim de sorumluluklarımız var. İçişleri Bakanlığı olarak bizler, milletimizin huzurunu daim kılmak, şehirlerimizi güvenle yoğurmak, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden tüm suç odaklarına karşı mücadele etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine ulaşacağız. Çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz.” (DHA)