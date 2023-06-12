Gözler Erdoğan’ın KKTC gezisinde

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurtdışı gezisini bugün KKTC’ye gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünyaya çok önemli mesajlar vereceğini belirterek, “KKTC bir devlettir ve Türkiye arkasındadır mesajı verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettarız” dedi. Tatar, Erdoğan’ı Ercan Havalimanı’nda büyük bir kalabalıkla karşılayacak.

Tarihi ziyaret öncesinde konuşan Tatar, Erdoğan’ın geleneklere uygun şekilde ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmasından büyük mutluluk duyduklarını, yeni dönemde Türkiye-KKTC ilişkilerinin daha da derinleşeceğini söyledi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendilerini büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü, tüm dünyanın uyguladığı ambargo ve izolasyonlara rağmen Türkiye’nin daima KKTC’nin arkasında durduğunu ifade etti.

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RUMLAR YAKIN TAKİPTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretini Rum yönetimi ve basını da yakından takip ediyor. Rum gazeteleri Erdoğan’ın seçimlerden sonra ilk ziyaretinde Kıbrıs sorunu ve doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacağına dikkat çekiyor. Rum yönetimi, seçimlerin ardından Kıbrıs sorununda hareketlenme bekliyor.

KKTC’NİN ARDINDAN YARIN BAKÜ’DE

'HER seçim sonrası geleneksel olarak ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan’a yapan Erdoğan geleneği bozmadı. Erdoğan, bugünkü KKTC ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, KKTC’nin resmi olarak tanınması konusunda atılacak adımlar, Ada’da iki devletli çözüm, ‘Kapalı Maraş’taki son durum ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınması planlanıyor. Erdoğan, yarın yapacağı Azerbaycan ziyaretinde ise Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. İkili ilişkilerin ve daha geniş işbirliği adımlarının masada olacağı Erdoğan-Aliyev buluşmasında, iki lider bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Ermenistan ile ilişkiler ve Zengezur Koridoru konularının gündeme gelmesi bekleniyor.