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Gözler Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında... 'Herkesi ekran başına bekliyoruz'

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Grup Toplantısı#Ömer Çelik
Gözler Erdoğan’ın bugünkü konuşmasında... Herkesi ekran başına bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 07:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis’te yapacağı grup konuşmasında hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek, herkesi ekran başına davet etti.

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Siyasette CHP’nin gündeme getirdiği ‘başörtüsü’ teklifi tartışılırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten de merak uyandıran bir açıklama geldi. Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Meclis’te yapacağı grup konuşmasının, tarihi bir mücadelenin yeni bir aşaması olacağını söyledi. Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.” 

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SÜRPRİZ TOPLANTI

MYK’nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti genel başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve bazı grup başkanvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi. 3 saatlik toplantıda, bugün Erdoğan tarafından açıklanması beklenen anayasanın hak ve özgürlükler kısmı ile ilgili yapılacak düzenlemelerin konuşulduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı şey başörtüsünün de ötesinde bir şey” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Grup Toplantısı#Ömer Çelik

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