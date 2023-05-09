Gözler dün Konya’daydı

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Polis, İmamoğlu için yoğun güvenlik önlemi aldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu da Anıt Alanı’ndaki miting konuşmasında Konya Valisi, Emniyet Müdürü ve polisine teşekkür etti. Polis, İmamoğlu’nun alandan ayrılışı sırasında da epeyce bir süre seçim otobüsünün iki yanında kordon oluşturdu. Sorunsuz geçen mitingde tek olay, kalabalığın arasına karışan iki kişinin konuşması sırasında İmamoğlu’na bağırarak tepki göstermesiyle yaşandı. İmamoğlu’nu dinlemek için gelenler ile bu kişiler arasında itiş kakışlar yaşanırken, İmamoğlu da alandaki güvenlik görevlilerinden bu kişileri meydandan uzaklaştırmalarını istedi. Polis de müdahale ettiği bu kişileri uzaklaştırdı.

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İmamoğlu, önceki günkü olaylarla ilgili “O taşı atanların Erzurum’la zerre ilgisi yoktur. Olayları izleyip bir şey yapmayan polislere emri veren de emniyet müdürüdür. Erzurumlu’ya yakışmayan davranışlarda bulundular. Hakiki Erzurumluların ne kadar üzüldüğünü de beni arayanlardan biliyorum. Taş atanlar değil kalp atanlar kazanacak” dedi.

ZİYARET ÖNCESİ TWEET KRİZİ

EKREM İmamoğlu’nun ziyareti öncesinde Kızılay’ın Selçuklu Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Ahmet Dağlı, “Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir” paylaşımında bulunurken, yine Konya’da gençlik faaliyetleriyle ilgili yöneticilerden olduğu belirtilen Abdullah Halit Üzülmez de, “Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya’da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz” dedi.