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Gözler dün Konya’daydı

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#Ekrem İmamoğlu#Erzurum#Konya
Gözler dün Konya’daydı
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Erzurum’da önceki gün yaşanan taşlı saldırı olayının ardından gözler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun dünkü Konya gezisine çevrildi.

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Polis, İmamoğlu için yoğun güvenlik önlemi aldı. Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu da Anıt Alanı’ndaki miting konuşmasında Konya Valisi, Emniyet Müdürü ve polisine teşekkür etti. Polis, İmamoğlu’nun alandan ayrılışı sırasında da epeyce bir süre seçim otobüsünün iki yanında kordon oluşturdu. Sorunsuz geçen mitingde tek olay, kalabalığın arasına karışan iki kişinin konuşması sırasında İmamoğlu’na bağırarak tepki göstermesiyle yaşandı. İmamoğlu’nu dinlemek için gelenler ile bu kişiler arasında itiş kakışlar yaşanırken, İmamoğlu da alandaki güvenlik görevlilerinden bu kişileri meydandan uzaklaştırmalarını istedi. Polis de müdahale ettiği bu kişileri uzaklaştırdı.

Gözler dün Konya’daydı


ERZURUM’LA İLGİLERİ YOK

İmamoğlu, önceki günkü olaylarla ilgili “O taşı atanların Erzurum’la zerre ilgisi yoktur. Olayları izleyip bir şey yapmayan polislere emri veren de emniyet müdürüdür. Erzurumlu’ya yakışmayan davranışlarda bulundular. Hakiki Erzurumluların ne kadar üzüldüğünü de beni arayanlardan biliyorum. Taş atanlar değil kalp atanlar kazanacak” dedi.

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Gözler dün Konya’daydı

ZİYARET ÖNCESİ TWEET KRİZİ

EKREM İmamoğlu’nun ziyareti öncesinde Kızılay’ın Selçuklu Şubesi’nde yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Ahmet Dağlı, “Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı’na gidebilir” paylaşımında bulunurken, yine Konya’da gençlik faaliyetleriyle ilgili yöneticilerden olduğu belirtilen Abdullah Halit Üzülmez de, “Memlekette Hac dönemi erken başlamış. Yarın Konya’da her şey çok güzel olacak desene bekliyoruz” dedi.

Gözler dün Konya’daydı


KIZILAY’DAN JET İŞLEM

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu paylaşımlara jet hızıyla işlem başlatan Kızılay yönetimi, “Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesi’nde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin yaptığı paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Her iki kişiye de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir” açıklamasını yaptı.

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#Ekrem İmamoğlu#Erzurum#Konya

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