Gözler delege savaşında... CHP’de bilek güreşi

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İki tarafın da gözü İstanbul ve Ankara’daki Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Esenyurt ve Çankaya’nın da aralarında yer aldığı kritik ilçe kurultaylarında.

NEFES NEFESE YARIŞ

Büyük kurultayda seçimle gelen 196, doğal delegeler de eklendiğinde 250 delege gücüyle kilit rol oynayan İstanbul, Ekrem İmamoğlu’nun başı çektiği yenilikçiler ile Canan Kaftancıoğlu’nun öne çıktığı genel merkezciler arasında nefes nefese mücaledeye sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ataşehir, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Tuzla ve Zeytinburnu’nda yapılan kurultaylarla bu delegelerin 69’u belirlendi. Bu hafta sonu yapılacak ve delege sayısı açısından kritik Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe ve Silivri kurultaylarıyla 175 delege daha belirlenecek. Böylece, siyasi yasağı nedeniyle il başkanlığına aday olamayacak Kaftancıoğlu’nun yerine gelecek isim için oy kullanacak 600’ü aşkın delegenin 244’ü seçilmiş olacak. İstanbul’un asıl rengi ise en çok delegeye sahip Kadıköy’ün de aralarında yer aldığı kalan ilçelerin en geç 10 Eylül’e kadar kadar tamamlanacak kurultaylarında belli olacak.

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40 KAPLAN GÜCÜNDE

İstanbul’da ilçelerde seçilecek bu delegeler sadece Kaftancıoğlu’nun yerine gelecek ismi seçmeyecek, aynı zamanda partinin yeni genel başkanının belirleneceği büyük kurultay için kilit rol oynayacak 196 delegeyi de seçecekler. Milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan doğal delegeler de eklendiğinde 250’ye ulaşan İstanbul’un delege sayısı, neredeyse 40’a yakın ilin delege sayısı kadar. İstanbul gibi Ankara da delege sayısıyla büyük kurultayda önem taşıyor. Kurultaylarda seçilen 72 delegesine doğal delegeleri de eklendiğinde Ankara’nın toplam delege sayısı da yaklaşık 20 ilin delege sayısı kadar güç oluşturuyor. Büyük kurultaya ayrıca İzmir 56, Bursa 40, Antalya 32 ve Adana ve Konya da 30’ar delege gönderiyor.

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ÇANKAYA DÜELLOSU

Ankara’da gözler yarın yapılacak Çankaya ilçe kurultayına çevrildi. Başkentin 600 ilçe delegesinin 166’sına sahip Çankaya’da da taraflar kendi adaylarıyla kıyasıya yarışıyor. Tarafların güç dengesi için “kritik” değerlendirmeleri yapılıyor.