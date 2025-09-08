Gözler CHP İstanbul’da

Haberin Devamı

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı ara kararla CHP’nin 38’inci İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmişti. Mahkeme, daha önce de İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetimi görevlendirmişti.

Kararın ertesi günü İstanbul’a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek, kararı yok saydıklarını ifade etmişti. CHP’nin 81 il başkanı da İstanbul İl Başkanı Binası’na gelerek yaptıkları ortak basın açıklaması ile Özgür Çelik’e destek vermişti.

2 KİŞİ HEYETTEN AYRILDI

İl Binası’nı terk etmeyen Özgür Çelik’e destek ziyaretleri sürerken, Gürsel Tekin de bugün saat 12.00’de, il binasına giderek koltuğa oturacağını duyurmuştu.

Gürsel Tekin sosyal medyadan yayınladığı videoda da “Aslan arkadaşlarım” diyerek, kendisiyle birlikte çağrı heyetinde yer alan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulu tanıtmıştı. Ancak videonun yayınlanmasının hemen ardından, Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamıştı.

EMNİYET ABLUKAYA ALDI

Gürsel Tekin Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Tek kişi kalsam da Pazartesi günü saat 12’de il binasına gelip, o koltuğa oturup göreve başlayacağım” demişti.

Gelişmeler üzerine gözler bugün İstanbul İl Başkanlığı’na çevrildi. Dün akşam saatlerinde İl Başkanlığı’nın etrafı çevik kuvvet polislerince çevrildi. Binaya CHP milletvekilleri dahil kimsenin girmesine izin verilmedi. Ayrıca İstanbul Valiliği’nce, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 3 gün süreyle toplantı, miting, basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in CHP’lileri İstanbul İl Başkanlığı’na çağrısını eleştirerek “Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.