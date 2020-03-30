Gözlemecide koronavirüs önlemli kumar

Alanya'nın Demirtaş Mahallesi Sapadere mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir gözlemecide kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, savcıdan alınan iznin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında işletme sahibinin kumar oynattığı tespit edilirken, 9 kişinin de gözlemecide kumar oynadığı belirlendi. Gözaltına alınan 9 kişi, 5326 sayılı kanunun 34'üncü maddesi gereğince kumar oynamak suçundan 395'er lira olmak üzere toplam 3 bin 555 TL para cezası uygulandıktan sonra bırakıldı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan kumar aletlerine el konuldu.

Diğer yandan kumar oynanan masalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda kolonya şişesinin bulunması dikkati çekti.