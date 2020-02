Gözlem noktalarını korumalıyız

Faik Öztrak İdlib’de beş askerin şehit olduğu haberini genel merkez binasındaki basın toplantısı sırasında aldı. Bilgi notunu okuyan Öztrak daha sonra şunları söyledi:

SICAK ÇATIŞMA RİSKİ

“Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. İdlib’de durum giderek ciddileşiyor. Sahada her an bir sıcak çatışma için aslında tüm koşullar hazırlanmış durumda. Küçük bir kıvılcım bu durumu sıcak bir savaşa her an dönüştürme eğilimini taşıyor. Şimdi Türkiye, İdlib’de ve gözlem noktalarındaki askerlerini mutlaka korumalıdır. Ama bölgedeki bazı radikal unsurları korumak için çatışmaya hiçbir zaman girmemelidir diyoruz baştan beri. Türkiye’nin askeri yığınağı, sadece ve sadece kendi askerlerimizin ve sınırlarımızın güvenliği için kullanılmalıdır.

DERTLERİ BAĞCIYI DÖVMEK

Bir süredir emekli Genelkurmay Başkanı Başbuğ’un düşüncelerini ifade etmesi üzerinden bir tartışma yürüyor. İktidar istiyor ki; ‘FETÖ’nün siyasi ayağı tartışılacaksa bunun miladı 17-25 Aralık 2013 sonrası olsun.’ FETÖ denen örgüt 26 Aralık 2013 tarihinde birden gökten yeryüzüne inmedi. Eğer FETÖ’nün siyasi ayağı gerçekten ortaya çıkarılacaksa Sayın Başbuğ önemli bir noktaya işaret etti. Üzüm yenecekse ipin ucunu buradan çekerek sarmak lazım. Ama anlaşılan iktidarın derdi üzüm yemek değil. Dertleri bağcıyı dövmek.

AKINCI’NIN SÖZLERİ VAHİM

(KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, ‘Kıbrıs Türk’tür Türk Kalacak’ siyaseti 1950’lerin sloganıdır’ açıklamasının sorulması üzerine) Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti CHP’dir. 1974’te biz neredeysek bugün de oradayız. KKTC’nin Cumhurbaşkanı’nın sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir.

OMBUDSMANA BAŞVURACAĞIZ

TÜİK kasım ayı işgücü, istihdam ve işsizlik rakamlarını açıkladı. Resmi rakamlarla işsiz sayısı son bir yılda 327 bin kişi arttı, 4 milyon 308 bin oldu. Tabii bunlar makyajlı rakamlar. Ve makyajlı rakamlar bile bir facia. Bu nedenle önümüzdeki günlerde TÜİK Başkanı hakkında kamu denetçisine başvuracağız.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib’de 5 askerin şehit olmasıyla ilgili Twitter’dan mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında, “İdlib’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadesini kullandı.