Gözde’yi öldürüp beraat istedi: Müebbet aldı

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İzmir Menemen İnönü Mahallesi’nde 19 Ocak 2026 günü saat 20.30 sıralarında Lokman Etken (33), eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba’nın (26) oturduğu siteye gitti. Sitenin dışına çıkan Akbaba’nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya göre genç kadına ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaba, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Etken, aynı gün bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından Etken hakkında ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanığın yargılanmasına dün devam edildi. Tutuklu sanık ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulunurken, Gözde’nin babası Osman Akbaba duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. İddia makamı, önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek sanığın iki suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Gözde’nin babası, sanıktan şikâyetçi olduğunu yineleyerek en ağır cezayı almasını istedi. Son sözleri sorulan Etken ise olaydan dolayı pişman olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Lokman Etken’i ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız silah suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.