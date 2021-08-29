GÖZDEN KAÇMASIN | Yüz yüze eğitim soruları, uçaktan düşen Afgan futbolcunun son saatleri, küresel ısınma ve su problemi (23-29 Ağustos 2021)

Bekarlar eş bulmak, evliler çocuk sahibi olmak için geliyor!

Akdeniz'in ortasında İtalya'nın çizmesinin ucunda Sicilya'ya bağlı iki küçük adacık, Stromboli ve Filicudi. Bu adalara İtalya'nın ve dünyanın dört bir yanından insan akını var. Yerel halkın anlattıklarını okuyunca insan "Acaba doğru mudur?" demekten kendini alamıyor...

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Saat 10.57'de telefon çaldı... Zeki'nin son saatlerinde neler yaşandı?

Kaçmaya çalışırken uçaktan düşen gençler, Afgan gençliğinin Taliban korkusunun sembolü oldu. O gençlerden biri de 17 yaşındaki milli futbolcu Zeki Enveri'ydi. Peki Zeki ne pahasına olursa olsun Afganistan'dan gitme kararını neden ve nasıl aldı? O dakikalarda neler yaşandı?

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Ata için seferber oldular... 'Onu kurtarabilirsek herkese bir umut mesajı verebiliriz'

Birkaç hafta önceki orman yangınları sadece bizi değil yakın çevremizdeki birçok bölgeyi de etkiledi. Bunlardan biri de İtalya'nın Sardinya adası. Adadaki küçük köylerden birinden bir hayat kurtarma hikayesi anlatacağız şimdi size...

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'Çok şanslısın' diyenlere kızıyor... 18 aydır hiç maske takmamış birkaç kişiden biri...

Covid-19 virüsünün uğramadığı dünyanın cennet köşelerinden birine hafta sonu tatili için gidip 1,5 yıl boyunca kalmak ister miydiniz? 'Ah nerede o günler' dediğinizi duyar gibiyiz. Aşağıda tam olarak bunu yaşayan bir kadının hikayesi var. Ama okudukça şaşıracağınızı şimdiden söyleyelim...

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Yüz yüze eğitim başlıyor… Aklımızdaki her soruyu sorduk! Bizi neler bekliyor? 'Bugün aşı olsalar bile...'

6 Eylül itibariyle tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. En dikkat çekici olansa öğrencilerle diyalog halinde olan aşı olmamış öğretmen ve diğer personele haftada en az iki defa PCR testi zorunluğunun getirilmesi… Peki bu durum aşı kararsızlığı yaşayan öğretmen ve personeli aşıya yöneltir mi? Çocuklar okulda koronavirüse karşı neler yapmalı? Uzaktan eğitim sonrası ebeveynler, çocukları yüz yüze eğitime nasıl hazırlamalı? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı...

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Velilerin kafasındaki soru işaretlerine yanıt aradık... Okul servislerinde 6 Eylül alarmı!

Normalleşme sürecinin en önemli adımı sayılan okullar, 6 Eylül'de kapılarını açıyor. Ancak çocukların yakın temasta bulunacakları servislerle ilgili soru işaretleri sürüyor. Bu yıl okul servisleri nasıl olacak? Servis şoförlerinin ve çalışanlarının aşı durumu nasıl? Uzmanlar servisler için hangi uyarılarda bulunuyor? İşte okulların açılmasına 2 hafta kala servislerde son durum...

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Suyumuz ne zaman bitecek? Tabloyu değiştiremezsek tarih belli...

Bilim insanlarının analizlerine göre, yakın gelecekte hava durumu bültenleri gibi 'kuraklık' bültenleri ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz. Tarım başta olmak üzere su tüketimi kültürümüzü acilen değiştirmemiz gerekiyor. Kişi başına su tüketiminde 4'üncü sıradayız. Peki neyi yanlış yapıyoruz? İşte Su Şurası'nda masaya yatırılan Türkiye'nin su raporu, kuraklık için verilen tarih ve almamız gereken önlemler...

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'Şu an yaşananlar devede kulak kalacak...' Gezegeni kurtarmak için birey olarak ne yapabiliriz?

Dünya için alarm zilleri çalıyor! Uzmanlar sıcaklık artışının 4,1 santigrat dereceye ulaşması durumunda 2100 yılına kadar 83 milyon kişinin küresel ısınma nedeniyle hayatını kaybedebileceğini bildirdi. Isınmaya yol açan etkenlerin başında da insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan karbon emisyonları geliyor. Peki bir kişinin yarattığı karbon salınımının miktarı nedir, nasıl hesaplanır? Doç. Dr. İsmail Dabanlı hurriyet.com.tr’ye anlattı...

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Bir zamanlar bölgenin en büyüğüydü, bugün haritadan silinmek üzere... Bu haber hepimizi ilgilendiriyor!

Gittikçe artan sıcaklıklar, azalan yağışlar ve yanlış uygulamalarla birkaç yıl içinde Ortadoğu'nun birçok yeri yaşanamaz hale gelecek. Sınırımızın sadece 50 kilometre uzağındaki bir gölün son 20 yıldaki değişimi bu sorunun en net göstergelerinden biri. Tüm detaylar haberimizde...

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Covid teşhisi kondu, aylar sonra kötü haberi aldı... Belirtiler benziyor, aman dikkat!

Koronavirüs pandemisi pek çok hastalığın teşhisinin ve tedavisinin gecikmesine neden oldu. Bunların başında da kanser geliyor. Çok sayıda kanser vakası geç teşhis edildiği için tedavi süreci zorlu geçiyor. Tıpkı Brogan Williams’a olduğu gibi…

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1 SORU 3 UZMAN | 4'üncü doz aşıyı olalım mı?

3. doz hatırlatma aşısının ardından 17 Ağustos itibarı ile 4. doz aşılar sağlık çalışanları ve 50 yaşın üstündeki vatandaşlar için talebe bağlı olarak sisteme tanımlandı. Ancak hala kafa karışıklıkları mevcut. Yurt genelindeki milyonlarca kişi “4. doz aşıyı olmalı mıyım?” diye düşünüyor. Anne babalarımız bize danıştı, biz de uzmanlara sorduk...

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20 yıllık 'inanılmaz' bir hikaye TikTok trendi haline geldi! İşte Grabovoi sayıları çılgınlığı...

Popüler sosyal medya platformu TikTok'ın trendlerinin ardı arkası gelmiyor. Çeşitli danslar, yemek tarifleri, tuzlu suda yıkanan çilekler derken sürekli yeni bir TikTok trendiyle karşı karşıyayız. Yakın zamanda gündeme oturan bir TikTok trendinin kökenleri ise ta 2000'lerin başına ve Rusya'ya dayanıyor...

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