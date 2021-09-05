GÖZDEN KAÇMASIN | Mu varyantı hakkında her şey, 'Öğrenci depozitosu' çılgınlığı, Taliban hakkında korkutan detay, Covid-19 özel grafikleri (30 Ağustos-5 Eylül 2021)

'Uyuyan volkanlar bizi uyanık tutmalı...' Türkiye'de son durum ne?

Dünya, iklim değişikliğinden dolayı gün geçtikçe ısınmaya devam ediyor. Buzulların erimesi, orman yangınları, kuraklık gibi endişelere şimdi volkanların harekete geçme olasılığı da eklendi. Ancak en dikkat çeken nokta ise bu volkanik püskürmelerin soğumaya neden olma ihtimali… Peki volkanlar küresel ısınmayı etkileyebilir mi? Türkiye'de püskürme potansiyeline sahip volkan var mı?

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Mu varyantı nedir, korkmalı mıyız? | 8 SORU 8 YANIT

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün yeni bir versiyonunu varyantlar listesine ekledi. Adı B.1.621 olarak da bilinen 'Mu' varyantı…Ne kadar tehlikeli, hangi ülkelerde görülüyor, aşılara karşı daha mı dirençli, ülkemizde görüldü mü? İşte 8 soru 8 yanıt...

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Bu kış hava nasıl geçecek? Leyleklerden mesaj var...

İklim krizine bağlı mevsimsel değişkenlikler kendini göstermeyi sürdürüyor. Son olarak leyleklerin bu yılki göç takvimini analiz eden ve ‘Bunu ilk kez gözlemliyoruz’ diye yorumlayan akademisyen uyardı: Önümüzdeki kış gerçekten çok çetin geçecek. Üşümeye hazır olalım…

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Türkiye'de 1 haftada 1680 kişi Covid'den hayatını kaybetti! Peki nasıl ve neden? Yanıtı bu grafiklerde saklı...

Her gün yayınlanan Türkiye Covid-19 haritası özellikle son iki haftadır artan ölüm oranıyla dikkat çekiyor. Bir haftada bin 680, 1-29 Ağustos tarihlerinde ise 4 bin 881 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı ile önlenebilen bir hastalık yüzünden nasıl bu kadar çok insanımızı kaybediyoruz?

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Bir anda ortadan kayboldu, Jack Ma'ya ne oldu? Her şeyi değiştiren konuşma...

Çinli teknoloji devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma aylardır ortada yok. Ne haberi çıkıyor ne de fotoğrafı... Peki Ma nerede? Dahası yıllarını spot ışıkları altında geçirmiş Ma'nın bir anda sırra kadem basmasının ardındaki sebep ne? İşte balmumu kanatlarıyla uçarken Güneş'e fazla yaklaşan İkarus misali bir yükseliş ve düşüş hikayesi...

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Clinton - Monica Lewinsky skandalı bir diziyle yeniden gündemde! 'O sahneyi çıkarmak haksızlık olacaktı...'

ABD'de 90'lı yılların en büyük siyasi olaylarından biri olan Clinton-Lewinsky skandalı, 23 yıl aradan sonra bir kez daha dünyanın gündeminde. Biz de arşivleri açıp "Ne olmuştu?" sorusuna yanıt ararken bugünkü tartışmaları da aktarmayı unutmadık. İşte 9 soruda Clinton-Lewinsky skandalı rehberi...

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Kargo kutularını çöpe atıyor musunuz? Bir daha düşünün! Yapbozun bir parçası olabilir...

ATM’lerden para çektiğimizde makbuzu ve alışveriş yaptığımızda fişleri genelde hiç de düşünmeden çöpe atıyoruz. Hatta çoğu zaman ATM makbuzlarını almıyoruz bile… Sadece bunlarla da kalmayıp, internet üzerinden yaptığımız alışveriş kutularını hiç düşünmeden kapının önüne koyduğumuz da oluyor. Bu kargo kutularının üzerinde yer alan küçük bilgiler çoğu insan için önemli olmayabilir ama siber saldırganlar için çok fazla şey ifade edebiliyor.

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'Yok artık' diyeceksiniz! 'Öğrenci depozitosu' çılgınlığı

Üniversite tercih sonuçları açıklandı ve öğrenciler şimdiden gidecekleri şehirde ev arayışına başladı. Kiralarda yaşanan artışların üzerine bir de ev sahiplerinin şaşırtan istekleri eklenince, öğrencilerin keselerine göre ev bulması adeta bir hayale dönüştü. Zaten piyasa değerinin üstünde ev tutmak zorunda kalan öğrenciler şimdi de ev sahiplerinin 'yok artık' dedirten istekleri ile karşı karşıya. Peki ev sahiplerinin bu istekleri yasal mı? Öğrencilerin hakları neler? İşte 'öğrenci depozitosu' gerçeği...

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26 Mayıs’tan beri Covid-19’dan kimse hayatını kaybetmedi… Peki İzlanda’nın sırrı ne?

Pandeminin başından beri toplam 33 ölüm ile salgını çok başarılı bir şekilde yürüten İzlanda'da halkın %71'i çift doz aşılı. Ağustos ayında vaka sayıları hızla artan ülkede aşı karşıtları bunun aşılamanın başarısız olduğunun bir kanıtı olduğunu söyleseler de ülkede koronavirüsten ölen yok.

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Perde arkasındaki korkutan detay! Dünya mirası da Taliban tehdidi altında

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da dünya tarihi açısından paha biçilemez eserler de bulunuyor. 2001'de Taliban'ın ülkedeki Bamyan Buda heykellerini havaya uçurduğunu hatırlatan uzmanlar endişeli...

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Doğal dokusuyla keşfedilmeyi bekleyen kasabalar... 5 bölge, 9 şehir ve 10 güzel kasaba

Tarihi dokusu ve doğa manzaralarıyla büyük tatil yörelerinden ayrılan kasabalarda keşfe çıkmanın şimdi tam zamanı... Uzmanlarımıza Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’de gidilmesi gereken kasabaları sorduk. 5 bölge ve 9 şehirden 10 kasabayı önerdiler. Üstelik gezilecek yerlerden, konaklama yapılacak alanlara kadar da tavsiyeler verdiler...

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Üniversitelilerin 'barınma' sorunu! Evler ateş pahası yurtlarda yer yok!

Koronavirüs yüzünden bir buçuk yıldır ailelerinin yanında kalan milyonlarca öğrencinin yanı sıra, çiçeği burnunda fakülteliler de eğitim görecekleri kentlere akın etmeye başladı. İyi bir üniversite kadar güvenli, temiz ve ekonomik bir yurt bulabilmek de öğrenci ve velilerinin en büyük sorunu. hurriyet.com.tr muhabiri, Türkiye'nin en büyük öğrenci kenti İstanbul'da, bir üniversiteli gibi "Ev ya da yurt fark etmez yeter ki güvenli barınacak bir yer bulayım" diye sokağa çıktı... İşte ortaya çıkan manzara...

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