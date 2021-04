GÖZDEN KAÇMASIN | Altın fiyatlarındaki yükseliş ne kadar sürer? Everest'in 97 yıllık sırrı çözülebildi mi? (24-25 Nisan 2021)

NBA, dünyanın her yerinde en çok izlenen spor organizasyonlarının başında gelen milyonlarca dolarlık bir endüstri. NBA'de mücadele eden oyuncuların takımlarından aldıkları ücretlerin yanı sıra, birçoğunun ünlü spor markalarıyla sponsorluk anlaşmaları var. Özellikle imza ayakkabılar dünya genelinde çok büyük bir ekonomi yaratıyor. Nike'ın LeBron James'le ya da Adidas'ın Damian Lillard'la işbirliğinin sonucunda piyasaya sürülen ayakkabılar oldukça popüler. Ancak son yıllarda en fazla giyilen ayakkabılar Nike'ın Kobe Bryant için çıkardığı özel seri ürünleri oldu. Bu popülerlikte NBA tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Kobe Bryant'ın 26 Ocak 2020 tarihinde geçirdiği bir helikopter kazası sonucu kızı Gianna'yla birlikte hayatını kaybetmiş olması önemli bir rol oynuyor. Ancak bu durum yakın zamanda değişecek gibi. Çünkü Nike, bu hafta başında, Bryant'la olan sözleşmenin süresinin Nisan ortasında sona erdiğini duyurdu. Başta sahaya Kobe ayakkabılarıyla çıkan oyuncular olmak üzere herkes "Şimdi ne olacak?" diye soruyor. ABD basınına göre geçmişte eşi benzeri olmayan bu durumu mercek altına aldık.

Fransa turizminin en önemli simgesi olan Eyfel Kulesi, yıllardır Paris’in sembolü olarak şehrin göbeğinde bulunuyor. Kulenin mimarı Gustave Eiffel, inşaatını 1889 yılında tamamladığında kulenin Paris manzarasında geçici olacağını düşünmüştü. Kule o dönemde Parislilerin en sevdiği simge yapı olmaktan çok uzaktı. Yenilikçi tasarımıyla zamanın mimarisinden oldukça farklı, olan kulenin kaderini değiştiren de devrim niteliğindeki mimari tarzı oldu. Gelin 130 yılı aşkın süredir ayakta duran 324 metre yüksekliğindeki bu görkemli kulenin hikayesine birlikte bakalım.

Bilim insanları, hayvanlardan alınan hücreler ile laboratuvar ortamında et üretmeye çalışıyor. Bunun nedenlerinden biri dünya genelinde tatlı su kaynaklarının büyük bir kısmının hayvancılık için kullanılıyor olması. Bir kilogram kırmızı et üretilirken 15 bin 455 litre su harcanıyor. Beslenme uzmanları, hayvancılık endüstrisinin iklim krizinde rol oynadığını, laboratuvar etlerininse daha sürdürülebilir olduğunu söylüyor. Laboratuvar ortamında et üretilmesinin diğer bir nedeni ise maliyeti geleneksel etin altına düşürerek tüketicinin satın alabileceği hale getirmek. Peki vegan beslenenler yapay ete nasıl bakıyor? Ya et yiyenler? Bütün cevaplar için sizi haberimize alalım...

Tarihi rekor seviyelerine çıktıktan sonra 400 liranın altına düşen gram altın şimdilerde 500 lira direncini zorluyor. Uzmanlar bu yükselişin sebebini ABD tahvil faizlerindeki düşüşe bağlarken, mevcut durumun devam etmesinin gram altındaki yükselişin sürmesini sağlayacağının altını çiziyor. Öte yandan ons altında da ciddi bir şekilde yükseliş devam ediyor. Peki önümüzdeki dört-beş ay için gram ve ons altında yükseliş sürecek mi? Özellikle gram altın yeniden 500 liranın üzerini görür mü? Uzmanlar hurriyet.com.tr’ye anlattı.

ABD'li ünlü dağcı Mark Synnott, bundan birkaç yıl önce eşini ve dört çocuğunu geride bırakarak 18 aylık bir maceraya çıktı. Synnott dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'in yaklaşık bir asırdır çözülemeyen en büyük sırrını çözmek istiyordu. İki yıl öncesine kadar Everest'e tırmanmak Synnott'un aklından bile geçmiyordu. Ancak bir akşam katıldığı bir konferansta dinledikleri ve gördükleri sayesinde başka bir şey düşünemez olmuştu. "Hikayenin içine çekildim. Aklımın içine yerleşti ve işin peşini bırakamadım" diyen Synnott'u yolculuğun sonunda bir sürpriz bekliyordu. Bu yolculuğun film gibi sürükleyici hikayesini mutlaka okumalısınız...

