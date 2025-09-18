Gözdeki ‘sinsi hırsıza’ dikkat

Haberin Devamı

Hürriyet’e konuşan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kadriye Ufuk Elgin, göz tansiyonuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu hastalık göz sıvısının düzgün bir şekilde boşaltılamaması sonucu optik sinirlerin zarar görmesiyle oluşur. Dünyada 60 milyondan fazla tanı koyulmuş glokom hastası bulunuyor. Glokom sebebiyle kör olanların sayısı ise 6.5 milyondur. Türkiye’de ise yaklaşık 500 bin tanı koyulmuş glokom hastası bulunmakla birlikte hasta olduğundan haberi olmayan 1.5 milyon glokomlu olduğu tahmin ediliyor. Glokom ancak rutin göz muayenelerinde tespit edilebildiği için erken tanı hayati önem taşıyor. Düzenli kontrol yapılmadığında fark edilmesi neredeyse imkânsız olan ve lakabı sinsi hırsız olan hastalık geç fark edildiğinde geri dönüşü olmayan görme kayıplarına neden olabilir.

BESLENME VE SPOR ÇOK ÖNEMLİ

Glokom tanısı alan hastaların yapmaları gereken en önemli şey doktorların dediği saatte ve dozda damlalarını damlatmak ve önerilen tedavilere uymak. Bu hastaların yaşam tarzı, beslenme ve diğer alışkanlıkları da hastalığın gidişatını etkiler. Bol sebze, meyve içeren Akdeniz tarzı diyet glokoma karşı faydalıdır. Glokomlu hastaların günlük diyetinde, narenciye ve yeşil bitkilerde bulunan C vitamini, badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin yanı sıra avokado gibi bazı sebzeler ve balıkta bulunan E vitamini, tahıl ürünlerinde çokça bulunan B vitamini yer almalıdır. Sigaradan uzak bir yaşam, düzenli egzersiz, genel vücut sağlığı için olduğu kadar glokom için de büyük oranda önemlidir.”