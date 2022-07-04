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Gözde 8 gündür kayıp! Babadan şok iddia: Kızımı kaçırdılar

#Isparta#Eğirdir#Gözde Göcgün
Gözde 8 gündür kayıp Babadan şok iddia: Kızımı kaçırdılar

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (18) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Esat Göcgün, kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

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Kızının Ramazan Bayramı'nın birinci günü de ortadan kaybolduğunu, bir hafta sonra geri döndüğünü anlatan Esat Göcgün, "Ayın 26'sında saat 10.30- 11.00 arası kızımı evin yanından kaçıran şahıslar elini kolunu sallayarak geziyor. Benim kızım halen kayıp, ses seda yok. Şimdiye kadar sosyal medyadan cevap verirdi. Kızımı kaçıran Ö.D. ile R.B.'nin adalet karşısına çıkarılmasını, kızımın bulunarak devlet koruması altına alınmasını istiyorum. Daha önce de kızım kaçırıldı. Götüren şahısların hepsinden şikayetçi oldum. Kızım şikayetçi olmadığı için 'Bir şey yapamıyoruz' diyorlar. 2 oğlum var, ağabeyleri ikisi de cezaevinde şu anda. Ben annemle ve kızımla aynı evde yaşıyorum. Kızıma musallat olan bu şahısların adalet önünde hesap vermesini istiyorum" dedi. 

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#Isparta#Eğirdir#Gözde Göcgün

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